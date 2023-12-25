هل ما يحدث في الكويت يخصها وحدها؟

المتابع لأحداث الإقليم الخليجي يلحظ حراكاً غير مسبوق على الصعيد السياسي، بعد وفاة المرحوم الشيخ نواف الأحمد، وتولي الأمير مشعل الأحمد زمام الدولة. لقد تابع كثيرون خطاب الشيخ مشعل في جلسة القَسَم، 20 ديسمبر، وما تلاها من رمزيات بعد ذلك مباشرة، كما ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالتوقعات، لا يخلو كثير منها من (أجندات) مختلفة، بما فيها البيان أيضاً غير المسبوق من بعض أعضاء مجلس الأمة القائم حتى الآن.

الأسابيع القادمة سوف تظهر لنا الكثير مما هو حتى الآن (مجرد رؤوس أقلام)، أما التفاصيل فينتظرها الجمهور الكويتي والخليجي على الأخص، شاخصة عيونهم على أحداث الكويت، وبعضها غير مسبوق، لا في لهجة النطق السامي ولا في مفرداته.

يحيط بالكويت تقريباً مشروعان، مشروع تنموية آخذ في التطور، ومشروع آخر يحيطه الارتباك إن لم تكن الأزمات شبه المزمنة. في جنوب الكويت مشروع متمثل في تجربة متعددة المستويات، ترنو في مجملها إلى الحداثة والمعاصرة، ومسايرة العصر، وتحقيق رفاه المجتمع، وهو ما يحدث في دول مجلس التعاون، وأما في شمالها فهناك تعثر وتبعثر يزيد من أزمات شعوب المنطقة تلك، بل وبعضها يدخل في حروب أهلية.

الكويت علاقتها استراتيجية بالجنوب، بجاراتها في الخليج، كما أنها بدأت بتجربة تنموية ما زالت تذكر فتشكر، في التعليم والخدمات الصحية، والأعمال الثقافية المتميزة وأيضاً في الدبلوماسية النشيطة. كل تلك النجاحات شابها الكثير من الضباب في السنوات الماضية، فقد تحولت القبيلة، وهي تنظيم اجتماعي، إلى قبلية، أي منحى سياسي وإقصائي، والتعددية الثقافية الحميدة إلى طائفية منكرة، وتحقيق الخير العام الذي بناه الآباء الأوائل، إلى خير (الخواص)، وتراجعت الاستنارة إلى شبه الظلامية في فهم خاطئ للقيم العليا التي بنيت عليها الدعوة الإسلامية، وطغى التعنت، إلى درجة أن تحتكر طائفة صغيرة في المجتمع (الوصاية) على القيم الاجتماعية وتفرض تصورها الخاص على الآخرين في مفارقة واضحة لطبيعة الإنسان، وأيضاً مفارقة لطبيعة المجتمع الكويتي المدني والتجاري، الذي قامت عليه الكويت قبل النفط واستمر لسنوات يقود التغير الحميد ومسايرة العصر بعد النفط.

لذلك فإن التنمية بشكل عام دفعت الثمن، في وقت تحضر شريحة واسعة من الكويتيين ذات قدرات مشهودة وتقريباً في كل مجالات الحياة الحديثة، من إداريين ذوي كفاءة عالية، وأطباء مشهود لهم دولياً، واقتصاديين حاذقين نجحوا في مشروعات ضخمة خارج الكويت وما زالوا مستمرين، وأعمدة ثقافية متسعة الأفق، أنتجت مسرحيات وسيمفونيات، وكم كبير من الإنتاج الثقافي المميز، كل ذلك في السنوات الأخيرة تراجع إلى الخلف، وتقدم الخير الخاص وجماعات الوصاية وما دون الدولة، خلف ذلك نفوراً بين مكونات المجتمع وتلاشت قيم الدولة في قيم ما دون الدولة بأشكالها المختلفة.

لذلك لم تأتِ صيحة الاعتراض على كل ما يجري من قبل قائد الكويت إلا استجابة لهذا القلق المتراكم، وشبه المزمن، الذي أفقد كثيرين الأمل في التغيير إلى الأفضل، ودخل المجتمع في نزاع أفقده قدرته المناعية، وتعرضت إدارته العامة إلى الترهل.

ما يحدث في الكويت إذاً ليس خاصاً بها، إنما في الإصلاح القادم مناعة لدول المنطقة خاصة جيرانها في دول مجلس التعاون، والذين كان كثير من ثقاتهم يتحسرون على ما يحدث للكويت من ضياع فرص، بعد أن كانت المنارة.

عناوين الإصلاح تم الإشارة إليها في خطاب الأمير في 20 ديسمبر الحالي، والمنتظر مجموعة خطوات قادمة وسريعة لإصلاح مسار طال انتظاره، واللحاق بركب إخواننا في الخليج، لتشكيل منظومة تنموية تنفع البلاد والعباد وتنيء عن الأزمات المحيطة التي تفقر الشعوب وتمعن في تخلفها.

*أستاذ الاجتماع السياسي في جامعة الكويت