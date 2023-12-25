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9 مدربين غادروا دوري الهواة..محمد البلوشي مدرباً لمصفوت خلفاً لسلافكو

12/25/2023 10:00:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عينت إدارة نادي مصفوت أحد أندية دوري الدرجة الأولى، المدرب الوطني محمد علي البلوشي، خلفاً للمدرب الصربي ماتيك سلافكو الذي أقيل من منصبه عقب تلقيه لهزيمة أمام الفجيرة بالأربعة ضمن الجولة الـ 13 من دوري الدرجة الأولى، وسبق للبلوشي تدريب فريق سيتي، كما عمل مساعداً لمدرب الفجيرة، وبذلك يرتفع عدد ضحايا مدربي دوري «الهواة» إلى 9 مدربين قبيل نهاية النصف الأول من المسابقة، حيث غادر 7 مدربين مواطنين مناصبهم، وهم: محمد الحوسني «الفجيرة»، محمد إسماعيل «الحمرية»، معتز عبد الله «الرمس»، عبد الغني المهري «مصفوت»، حسن العبدولي «دبا الفجيرة»، محمد البلوشي «سيتي»، الدكتور عبد الله مسفر «الظفرة»، وعلى مستوى الأجانب غادر كل من التونسي عثمان النجار مدرب دبا الحصن السابق، والصربي ماتيك سلافكو مدرب مصفوت.

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