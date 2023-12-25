9 مدربين غادروا دوري الهواة..محمد البلوشي مدرباً لمصفوت خلفاً لسلافكو

(MENAFN
- Al-Bayan)
عينت إدارة نادي مصفوت أحد أندية دوري الدرجة الأولى، المدرب الوطني محمد علي البلوشي، خلفاً للمدرب الصربي ماتيك سلافكو الذي أقيل من منصبه عقب تلقيه لهزيمة أمام الفجيرة بالأربعة ضمن الجولة الـ 13 من دوري الدرجة الأولى، وسبق للبلوشي تدريب فريق سيتي، كما عمل مساعداً لمدرب الفجيرة، وبذلك يرتفع عدد ضحايا مدربي دوري «الهواة» إلى 9 مدربين قبيل نهاية النصف الأول من المسابقة، حيث غادر 7 مدربين مواطنين مناصبهم، وهم: محمد الحوسني «الفجيرة»، محمد إسماعيل «الحمرية»، معتز عبد الله «الرمس»، عبد الغني المهري «مصفوت»، حسن العبدولي «دبا الفجيرة»، محمد البلوشي «سيتي»، الدكتور عبد الله مسفر «الظفرة»، وعلى مستوى الأجانب غادر كل من التونسي عثمان النجار مدرب دبا الحصن السابق، والصربي ماتيك سلافكو مدرب مصفوت.
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