خورفكان يحقق المكاسب.. وأخطاء لاعبي الوحدة قصمت ظهر الفريق

تمكن فريق خورفكان من تحقيق المكاسب، وضرب «أكثر من عصفور بحجر»، بعد الفوز على الوحدة بعد أن تمكن «النسور» من التحليق بالنقاط الثلاث، بعد هزيمتين متتاليتين في المسابقة، وتحقيق أول انتصار تاريخي على الوحدة تحديداً في دوري أدنوك للمحترفين على أرضية ملعبه في خورفكان، كما تقدم خورفكان مركزين، ليحتل المرتبة العاشرة برصيد 13 نقطة، ويبتعد عن مناطق قاع الترتيب، وتوج البرازيلي لورينسي نفسه نجماً للقاء بعد توقيعه على «هاتريك»، وفي المقابل فإن الوحدة لم يستفد من مكتسبات فوزه على العين في «الكلاسيكو»، وتعددت أخطاء حارسه محمد الشامسي، والتي تسببت في هزيمة فريق الوحدة، وفي أكثر من مباراة سابقة في الدوري، كما أن خط الدفاع الخلفي للعنابي لم يكن في أفضل حالاته بعد الأخطاء الواضحة، التي تسبب فيها علاء الدين زهير، وهى الأخطاء التي أعادت خورفكان من جديد لسكة الانتصارات، والوحدة إلى طريق الهزائم.

هزيمة

بدوره وصف أرنو بواتينغ مدرب الوحدة هزيمة فريقه بالصعبة، مشيراً إلى أن الوحدة لم يكن في أفضل يومه وكان في «إجازة» على حد قوله، مشيراً إلى أن فريق خورفكان منظم دفاعياً وهجومياً، وهذا كلفنا الهزيمة وخسارة النقاط الثلاث، وعلى الرغم من ذلك منحنا الخصم مزيداً من الهدايا لندفع ثمن الأخطاء القاتلة، التي وقع فيها الفريق واللاعبون بتلقي الهزيمة، ولا بد من تصويب الهفوات، خلال الفترة المقبلة.

بدوره عبر داميير ماركانوفيش مساعد مدرب خورفكان عن سعادته وفرحته بتحقيق النسور لنتيجة الفوز، مشيراً إلى أن خورفكان أوقف سلسلة نتائج الوحدة الإيجابية في الآونة الأخيرة، وفريقي عمل للانتصار، وتمكن من تحقيق ذلك، وقدمنا مباراة جيدة أمام خصم ليس بالسهل وواصل: «أشكر اللاعبين والفريق، وننتقل لفترة الراحة، وبعدها نقف على آخر الاستعدادات للمرحلة المقبلة».

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