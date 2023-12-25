طرق دبي ولجنة خبراء الأمم المتحدة تتعاونان في تطوير البيانات والذكاء الاصطناعي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً البدء بمشروعِ تعاونٍ مع لجنة خبراء البيانات الضخمة التابعة للأمم المتحدة (UN Committee of Experts on Big Data and Data Science) وذلك في مجال تطوير البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.



ويُعتَبَرُ مشروع التعاون هذا جزءاً من الشراكة بين الطرفين وخطوةً مهمة لبلورة هذه الشراكة من خلال نقل المعرفة وتبادل الخبرات بهدف تعزيز كفاءة خدمات قطاع النقل والخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع.

ويهدف هذا التعاون المشترك إلى تمكين التحول القائم في الهيئة على البيانات لاتخاذ قرارات أفضل وتوفير الوصول إلى بيانات موثوقة لاستخدامها على المستويين المحلي والعالمي. وقد تم تشكيل 9 فرق عمل في الهيئة تعمل في مختلف المجالات لحل قضايا مختلفة متعلقة بالمنهجية والجودة والتكنولوجيا والوصول إلى البيانات والتشريعات والخصوصية وتوفير تحليلات مناسبة للتكاليف والفوائد بشأن استخدام البيانات الضخمة.



وأكّد محمد المظرّب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، على أهمية التعاون والشراكة بين الهيئة ولجنة خبراء البيانات الضخمة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة لاسيما وأن الهيئة تحرصُ دائماً على تطوير البيانات الضخمة لديها بالنظر لأهمية هذا الجانب في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها من التقنيات التي تُشَكِّلُ جوانب حيوية في الثورة الصناعية الرابعة التي توليها الهيئة اهتماماً بالغاً لأنها تُعزِّزُ دورها وإسهاماتها المستمرة في جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد على مستوى العالم.



وقال المظرّب: "بصفتها عضوًا فعالًا في لجنة خبراء البيانات الضخمة التابعة للأمم المتحدة، فقد انضمت هيئة الطرق والمواصلات إلى فريقي عمل مهمّين في اللجنة يُغَطّيان عدداً من المحاور هي: استخدام بيانات الهاتف المحمول في إحصاءات النقل والدورات التدريبية، والكفاءات، وبناء القدرات في البيانات الضخمة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي في فريق عمل بيانات الهاتف المحمول. وتعمل الهيئة كرئيس مشارك وعضو، وتشارك بفاعلية في إنشاء دليل شامل حول استخدام بيانات الهاتف المحمول في إحصاءات النقل بالتعاون مع اللجنة. وسيقدم هذا الدليل رؤىً ومنهجيات ذات قيمة عالية لاستخدام بيانات الهاتف المحمول في تخطيط النقل وعمليات صنع القرار.

وتابع قائلاً: "يتماشى التعاون بين الجانبين مع رؤية هيئة الطرق والمواصلات في أن تصبح مؤسسة قائمة على البيانات، كما يدعم هذا التعاون هدف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في تعزيز خدمات وممارسات الحكومة الرقمية. ومن خلال الاستفادة من بيانات الهاتف المحمول وتطوير الكفاءات وتعزيز التعاون الدولي، فإن الهيئة تقود الابتكار وتشكل مستقبل النقل، في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

"وتُسَلّطُ مشاركة الهيئة، في التدريب والكفاءات وفريق عمل بناء القدرات، الضوء على التزامها بتعزيز نقل المعرفة وتنمية المهارات في مجال البيانات الضخمة وعلوم البيانات. كما تهدف الهيئة من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز كفاءات وقدرات المتخصصين في مجال النقل لديها واستخدام أحدث التقنيات وتعزيز ثقافة الابتكار والتعاون المشترك."

بدوره، قال ستيفان شوينفيست، مدير شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة في نيويورك: "لقد عمل مكتبنا بالفعل بنجاح مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات العربية المتحدة حول المواضيع المتعلقة بالبيانات الضخمة لعدة سنوات، ونحن نتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر والمتبادل مع هيئة الطرق والمواصلات، وخاصةً في مجال تطوير السياسات والخدمات العامة القائمة على البيانات في النقل المستدام. ونأمل أيضًا أن تُسهِم الهيئة في التعاون مع المركز الإقليمي للبيانات الضخمة (Regional Hub for Big Data) في الإمارات والذي يعمل على بناء القدرات في استخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات للمجتمع الإحصائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

وأضاف شوينفيست: "لقد أُنشِئَ كذلك مقر لمنصة الأمم المتحدة في المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء في الدولة حيث تتعاون هيئة الطرق والمواصلات مع هاتين الجهتين بشكل فعال في مجال البيانات الضخمة وعلوم البيانات. ويهدف المقر إلى تسهيل المشاريع في استخدام البيانات الضخمة وعلوم البيانات للإحصاءات الرسمية ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وتبادل المعرفة حول الأساليب والخوارزميات والأدوات المطورة حديثًا، وتقديم التدريب على استخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في المنطقة.

الجدير بالذكر وتشارك في لجنة خبراء البيانات الضخمة التابعة للأمم المتحدة 31 دولة وتضم 16 منظمة دولية مثل البنك الدولي (World Bank) وفيها أكثر من 100 خبير عالمي لتطوير وتبادل الأساليب والتقنيات وأفضل الممارسات الحديثة للتعامل مع علوم البيانات والبيانات الضخمة. كما توفّر اللجنة خدمات المنصة الدولية كخدمات سحابية لدعم التعاون الدولي في مجال تطوير علوم البيانات من خلال مصادر بيانات جديدة وأساليب مبتكرة.

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