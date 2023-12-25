3 اتفاقيات تعاون وشراكة لبيراميدز المصري مع أندية الوحدة والعين والجزيرة

أعلن نادي بيراميدز المصري لكرة القدم توقيع 3 اتفاقيات تعاون وشراكة مع أندية العين والجزيرة والوحدة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز المصري اليوم الاثنين أن مجلس أبوظبي الرياضي شهد توقيع 3 اتفاقيات تعاون وشراكة بين بيراميدز المصري و3 من الأندية الثلاثة الكبار في العاصمة الإماراتية أبوظبي، العين والجزيرة والوحدة، في إطار اتفاقيات الشراكة التي يبرمها نادي بيراميدز لتوسيع أطر العلاقات مع جميع الأندية، وفي إطار رؤية الأندية الإماراتية الكبرى لمدى التطور الهائل والتقدم الذي يحرزه بيراميدز مع إدارته، وقناعتهم بمدى الفائدة التي ستعود على الأندية من توقيع تلك الاتفاقية الكبيرة.

وأبدى المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز المصري سعادته بتوقيع اتفاقية الشراكة مع أكبر الأندية الإماراتية الثلاثة في العاصمة أبوظبي، مؤكدا أنها ستفتح آفاقا جديدة من التعاون بين نادي بيراميدز وشركائه في الإمارات، ومتمنيا التوفيق وأن تعود الاتفاقيات الثلاثة بالتطوير لصالح الأندية الموقعة على الاتفاقية.

وأشاد بالدور العظيم الذي يلعبه مجلس أبوظبي الرياضي في رعاية كبرى الأحداث الرياضية في الوطن العربي، وشدد على أن المجلس كان حريصا على تجميع الأندية الأربعة في اتفاقية شراكة في إطار السعي نحو التقدم والتطوير لكرة القدم في مصر والامارات والوطن العربي.

أضاف أن إدارة بيراميدز منذ توليها مسئولية النادي وهي تعمل بكل جهد على وضعه في المكانة التي يستحقها، واتفاقيات الشراكة الثلاثة مع كبار الأندية في أبوظبي سيدعم من خطة النادي نحو التقدم وتطوير كرة القدم في مصر والقارتين الأفريقية والآسيوية، واعتزازه الشديد بنادي بيراميدز كنادي مصري وعربي.

فيما أكد طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي بمجلس أبوظبي، على فخره بوجود بيراميدز مؤكدا أنه سعيد بمدى التطور والتقدم المستمر الذي يحرزه النادي المصري وخطواته السريعة ووضع نفسه واحدا من أهم وأكبر أندية مصر والعرب والقارة الأفريقية، خلال مدة زمنية بسيطة، مؤكدا أنه ناد ولد عملاقا، وشدد على أن اتفاقيات الشراكة الثلاثة مع كبار أندية أبوظبي، ونادي بيراميدز، ستكون خطوة كبيرة للأندية الأربعة مستقبلا، على مستوى التطوير والتعاون.

وأشاد خلفان الشامسي المدير التنفيذي لنادي العين بما وصل إليه نادي بيراميدز مؤكدا أنه ناد يسعى للصدارة في كافة البطولات التي يشارك فيها، وسعداء بالتعاون في نادي العين مع بيراميدز.

وأبدى علي الحمادي المدير التنفيذي لنادي الجزيرة إعجابه الشديد بما وصل إليه بيراميدز في سنوات قليلة، وأشاد بإدارة النادي وخططها في التوسع والانتشار، وأبدى تفاؤله بتواجد بيراميدز في الإمارات ليخوض مباريات كأس السوبر المصري في ملعب نادي الجزيرة متمنيا التوفيق للفريق في البطولة.

من جانبه، أكد عبد الله سالم الجنيبي المدير التنفيذي لنادي الوحدة أن التعاون مع بيراميدز خطوة كبيرة في ظل سعي الناديين لفتح آفاق تعاون وشراكة مستقبلا، وشدد على أن آليات تنفيذ الاتفاقية واضحة وسيعود أثرها على الناديين في أقرب وقت ممكن.

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