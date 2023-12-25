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رويتزر: حماس والجهاد رفضتا مقترحا بإنهاء سيطرتهما على غزة

12/25/2023 9:26:01 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أفادت وكالة رويترز العالمية بأن حماس وحركة الجهاد الإسلامي رفضتا الاقتراح المصري بالتخلي عن السيطرة على قطاع غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار.

وذكرت الوكالة أن حماس رفضت الرد على مقترح بإنهاء سلطتها في غزة وإجراء انتخابات مقابل عدم ملاحقة قادتها.

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