رويتزر: حماس والجهاد رفضتا مقترحا بإنهاء سيطرتهما على غزة

رويتزر: حماس والجهاد رفضتا مقترحا بإنهاء سيطرتهما على غزة
التاريخ
12/25/2023 9:26:01 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أفادت وكالة رويترز العالمية بأن حماس وحركة الجهاد الإسلامي رفضتا الاقتراح المصري بالتخلي عن السيطرة على قطاع غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار.
وذكرت الوكالة أن حماس رفضت الرد على مقترح بإنهاء سلطتها في غزة وإجراء انتخابات مقابل عدم ملاحقة قادتها.
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