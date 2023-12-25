مقاوم فلسطيني يقصف ويقول : حلل يا دويري

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - بثت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة (حماس) فيديو لاستهداف قوة صهيونية من 10 جنود متحصنين في منزل بمنطقة جحر الديك بغزة.
وصرخ المقاوم القسامي بعد استهدافه للقوة بقذيفة TBG المضادة للتحصينات: "اجت في قلبهم يا ولاد ..حلل يا دويري".
وعلى الفور انتشر عبر منصة x هاشتاق #حلل_يا _دويري في تفاعل واسع مع المقاوم واعجاب كبير باللواء الاردني المتقاعد فايز الدويري.
وتاليا الفيديو عبر موقعنا:
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