اختلطت مشاعر الفرح والحزن لمهاجم العين الدولي..«لابا» يتحدى ألم الفراق في ليلة استعادة الوصافة

اختلطت مشاعر الفرح والحزن لمهاجم العين الدولي لابا كودجو، في المباراة الأخيرة أمام البطائح، والتي انتهت بفوز «الزعيم» بثلاثية، قادته لاستعادة الوصافة، بعد الوصول إلى النقطة 25، وساهم لابا كودجو في فوز فريقه بعد افتتاح التسجيل للعين في المباراة، رغم ألم الفراق بسبب وفاة ابنه، ليضرب أروع الأمثلة في التضحية من أجل شعار الفريق، عبر المشاركة في المباراة.

وأكد محمد عبيد حماد عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف، أن موقف المهاجم «الدولي» التوغولي، لابا كودجو لاعب نادي العين، يجسد مبدأ الوفاء والانتماء والحب والإخلاص، لهذا الكيان الكبير، والظروف التي مر بها اللاعب ليست سهلة، خصوصاً أنه فقد فلذة كبده، وعندما قدمنا له واجب العزاء، واجتمعنا معه لمواساته، قررنا منحه راحة، وعدم المشاركة في المباراة، غير أنه طالب بمنحه فرصة المشاركة مع الفريق، حتى لا يشعر بالتقصير تجاه النادي الذي منحه كل شيء، والفريق الذي يحتاجه، كما طالب بعدم نشر أي خبر يتعلق بوفاة ابنه على شبكة التواصل الاجتماعي، حتى يتمكن من التركيز قدر الإمكان، والمساهمة في مساعدة الفريق.

وأردف: رؤية نادي العين وقيمه المؤسسية دائماً ما ترسخ مفهوم العائلة والأسرة الواحدة في التعامل بين الجميع، من إدارة ولاعبين وجهاز فني وجماهير، وكل منتمٍ إلى العين، وموقف اللاعب لا يعتبر غريباً على أحد أبناء هذا النادي، وهو ليس أول ولا آخر لاعب سيضحي من أجل الشعار، لأن قيادة النادي، كما ذكرت لكم، رسخت مفهوم العائلة الواحدة، وهو النهج الذي يلتزم به كل منتسب إلى العين.

شكر وتقدير

من جانبه، أعرب لابا كودجو، عن بالغ امتنانه وشكره وتقديره للجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، لتوفير كل أسباب الدعم المعنوي بالصورة اللازمة، ووقفة الجميع إلى جانبه، الأمر الذي مكنه من تجاوز أحزانه، كما شكر الجهازين الفني والإداري بالفريق، وزملاءه اللاعبين، وجماهير نادي العين، موضحاً: «لا يفوتني كذلك أن أشكر كل من تجاوب معي في حذف الخبر من على صفحته قبل المباراة»، وأكمل: «أشعر فعلياً بأن كل العيناوية هم أسرتي في هذا البلد الطيب، وأتمنى من كل قلبي للجميع الخير والسداد والتوفيق».

سعادة بالغة

من جهة أخرى، أعرب كريسبو عن بالغ سعادته بفوز فريقه على البطائح، وقال: «النتيجة تعد طبيعية، عطفاً على طريقة اللعب، إلى جانب تحسن المستوى في الشوط الثاني»، مشيراً إلى أن فريقه سيطر على المباراة بكاملها أمام أصحاب الأرض، رغم ارتكاب خطأ قبل نهاية الشوط الأول، أدى إلى استقبال هجمة مرتدة، تمكن من خلالها من إحراز هدف التعادل، وكان يفترض التحلي بمزيد من الصبر أثناء الاستحواذ على الكرة.

وأضاف كريسبو أنه في الشوط الثاني اختلف المشهد، بعد إدراك أهمية المحافظة على الكرة، والقدرة على التحولات، ما أدى إلى تغيير النتيجة لصالح العين، إضافة إلى فهم واستيعاب حالة المباراة، خاصة أثناء لعب الكرات الطويلة.

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