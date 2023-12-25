أسعار الذهب في مصر إلى مستوى تاريخي.. والمحلات توقف البيع

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بصورة جنونية، مما أدى إلى توقف عمليات البيع في بعض المحلات.

وقال عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالاتحاد العام بغرفة القاهرة التجارية عمرو المغربي، إن بعض محلات الذهب أوقفت البيع بشكل مؤقت لحين استقرار السوق الذي يشهد ارتفاعات متتالية منذ بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وأوضح أن السوق يشهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة لزيادة الطلب بشكل كبير، وسط تراجع المعروض.

كما أوقفت منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات، نشر الأسعار على منصتها، لحين ضبط أسعار السوق.

وقد شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات جنونية منذ مساء الجمعة الماضي، حيث تجاوزت أسعار الذهب عيار 21 مستوى 3150 جنيهاً اليوم الاثنين.

وصلت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023:

عيار 24 بسعر 3600 جنيه

عيار 22 بسعر 3300 جنيه

عيار 21 بسعر 3150 جنيه

عيار 18 بسعر 2700 جنيه

عيار 12 بسعر 1800 جنيه

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