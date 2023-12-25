الإمارات غداً.. انخفاض في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً مساءً على البحر.

حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط، يضطرب تدريجياً مساءً.. ويحدث المد الأول عند الساعة

02:27 والجزر الأول عند الساعة

19:27 والجزر الثاني عند الساعة 06:14 وفي بحر عمان خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:11 والمد الثاني عند الساعة 22:26 والجزر الأول عند الساعة

15:18 والجزر الثاني عند الساعة 04:09.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة



الحرارة العظمى

الحرارة الصغرى

الرطوبة العظمى

الرطوبة الصغرى

أبوظبي





27

17

90

40

دبي





28

19

85

35

الشارقة





27

17

85

40

عجمان





27

18

90

45

أم القيوين



28

16

90

45

رأس الخيمة



27

15

85

50

الفجيرة





26

19

85

45

العـين





27

16

80

40

ليوا





28

15

85

35

الرويس



27

16

85

45

السلع





28

16

80

30

دلـمـا



25

20



85

40

طنب الكبرى



25

22



80

35

طنب الصغرى



25

22



80

35

أبو موسى



25

22



80

35.

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