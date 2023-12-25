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محمد صلاح يطالب العالم بعدم نسيان معاناة ضحايا الدمار في غزة

12/25/2023 9:25:45 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

طالب المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدم نسيان معاناة ضحايا الحرب والدمار في غزة وذلك خلال فترة عيد الميلاد.

وقال صلاح عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي
اليوم الاثنين: "مع استمرار
الموت والدمار في غزة، نحتفل هذا العام بعيد الميلاد بقلوب مثقلة للغاية ونشارك آلام هذه العائلات التي تشعر بالحزن على فقدان أحبائها. من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا معاناتهم".

وقال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إن ضربات جوية إسرائيلية قتلت 78 شخصا على الأقل في غزة في واحدة من أكثر الليالي دموية في القطاع المحاصر خلال المعركة المستمرة منذ 11 أسبوعا من إسرائيل على قطاع غزة.

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