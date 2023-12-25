محمد صلاح يطالب العالم بعدم نسيان معاناة ضحايا الدمار في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
طالب المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدم نسيان معاناة ضحايا الحرب والدمار في غزة وذلك خلال فترة عيد الميلاد.
وقال صلاح عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي
اليوم الاثنين: "مع استمرار
الموت والدمار في غزة، نحتفل هذا العام بعيد الميلاد بقلوب مثقلة للغاية ونشارك آلام هذه العائلات التي تشعر بالحزن على فقدان أحبائها. من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا معاناتهم".
وقال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني إن ضربات جوية إسرائيلية قتلت 78 شخصا على الأقل في غزة في واحدة من أكثر الليالي دموية في القطاع المحاصر خلال المعركة المستمرة منذ 11 أسبوعا من إسرائيل على قطاع غزة.
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