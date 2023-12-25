على طريقة «Home Alone».. طفل يجد نفسه على بعد 250 كيلومتراً من أهله بسبب خطأ شركة طيران

على طريقة الفيلم الأمريكي «وحدي في المنزل»، اكتشف طفل أمريكي أنه قد وصل مطار أورلاندو، بعدما سلمته أمه للمطار ليستقل الطائرة وحيداً، وانتظرت جدته لاستقباله طويلاً في مطار جنوب غرب فلوريدا، ولكن خطأ من شركة الطيران أرسله في طائرة أخرى متجهة بعيداً عن وجهته الأصلية حيث تنتظره جدته.

وكان الجزء الثاني من فيلم «Home Alone» من بطولة مكولاي كالكن يجد فيه الطفل نفسه في نيويرك رغم أن أسرته اتجهت لمدينة أخرى، وذلك أيضا في فترة أعياد الميلاد، وبسبب خطأ من شركة الطيران، وهو موقف مشابه لموقف الطفل الأمريكي، الذي وجد نفسه في مدينة مختلفة عن مقصده.

وكان من المفترض أن يسافر الطفل من مطار فيلادلفيا الدولي إلى مطار جنوب غرب فلوريدا الدولي في فورت مايرز الخميس الماضي، ولكن الطفل تم "تسليمه بشكل غير صحيح" إلى رحلة متجهة إلى أورلاندو، وفقًا للشركة الجوية.

وأصدرت شركة "سبيريت إيرلاينز" اعتذاراً رسمياً بعد وضع طفل غير مرافَق على الطائرة الخطأ خلال فترة السفر المزدحمة في موسم العطلات.

وجاء في بيان صادر عن الشركة السبت: "كان الطفل دائمًا تحت رعاية وإشراف عضو في فريق سبيريت، وبمجرد اكتشاف الخطأ، اتخذنا خطوات فورية للتواصل مع العائلة وإعادة الاتصال بهم". وأضافت الشركة: "نحن نأخذ مسألة سلامة ومسؤولية نقل جميع ضيوفنا على محمل الجد، ونقوم حالياً بإجراء تحقيق داخلي. نعتذر للعائلة عن هذه التجربة."

ولم تقدم "سبيريت" أي معلومات حول هوية الطفل أو شرح حول كيفية حدوث الخطأ، وقد تحدثت ماريا راموس، جدة الطفل، لوسائل الإعلام معبرة عن استيائها: "ركضت داخل الطائرة إلى مضيفة الطيران وسألتها: 'أين حفيدي؟ تم تسليمه إليكم في فيلادلفيا؟' قالت: 'لا، لم يكن معي أطفال."

ولحسن الحظ، اتصل الحفيد بجدته وأخبرها بأنه هبط – على بُعد 160 ميلاً (حوالي 260 كيلو متر)، وقالت جدة الطفل للتلفزيون: "أريد منهم الاتصال بي وإخباري كيف انتهى حفيدي في أورلاندو، كيف حدث ذلك؟ هل أخذوه من الطائرة؟ هل الأم، بعد أن سلمته مع الأوراق، هل تركته يذهب بمفرده؟ هل قفز في الطائرة الخاطئة بمفرده؟".



