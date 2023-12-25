20674 قتيلاً و54536 مصاباً جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر

قالت وزارة الصحة في غزة اليوم "الاثنين" إن 20674 قتلوا وأصيب 54536 جراء الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت الوزارة أن 250 فلسطينياً قتلوا وأصيب 500 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وتواصل إسرائيل،قصف قطاع غزة حيث تهدد مجاعة المدنيين بعد ليلة عيد ميلاد حزينة للفلسطينيين في بيت لحم في الضفة الغربية، تحت وطأة الحرب التي قاربت على إتمام شهرها الثالث. وحتى الآن، لا تظهر أي بادرة تشير إلى قرب وقف إطلاق النار لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الذي يواجه مأساة إنسانية لا توصف، فيما يقترب شبح المجاعة من الفتك بسكان القطاع.

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