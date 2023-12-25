Monday, 25 December 2023 06:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


20674 قتيلاً و54536 مصاباً جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر

12/25/2023 9:25:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت وزارة الصحة في غزة اليوم "الاثنين" إن 20674 قتلوا وأصيب 54536 جراء الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت الوزارة أن 250 فلسطينياً قتلوا وأصيب 500 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتواصل إسرائيل،قصف قطاع غزة حيث تهدد مجاعة المدنيين بعد ليلة عيد ميلاد حزينة للفلسطينيين في بيت لحم في الضفة الغربية، تحت وطأة الحرب التي قاربت على إتمام شهرها الثالث. وحتى الآن، لا تظهر أي بادرة تشير إلى قرب وقف إطلاق النار لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الذي يواجه مأساة إنسانية لا توصف، فيما يقترب شبح المجاعة من الفتك بسكان القطاع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN25122023000110011019ID1107655286

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث