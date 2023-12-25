تعرف على أهم الخطوات لتنظيف شاشة الهاتف الذكي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بما أن هواتفنا الذكية باتت جزءاً مهماً من حياتنا، ونقوم باستخدامها بشكل مستمر، فإن شاشتها تتعرض للأوساخ والغبار والبكتيريا، وهذا يستوجب تنظيفها بشكل دوري.فيما يلي أهم الخطوات لتنظيف شاشة الهاتف الذكي، والأشياء التي يجب تجنبها أثناء القيام بذلك، وفق ما أورد موقع "غادجيتس ناو" الإلكتروني:



المواد التي يجب استخدامها:

قماش من الألياف الدقيقة

تعمل ألياف القماش الدقيقة اللطيفة على رفع الغبار وبصمات الأصابع بشكل فعال دون خدش الشاشة.

الماء المقطر

قم باستخدام الماء المقطر، وتفادي مياه الصنبور لتجنب الرواسب المعدنية، التي يمكن أن تترك خطوطاً على الشاشة أثناء تنظيفها.



كحول الأيزوبروبيل

بالنسبة للأوساخ أو التطهير الأكثر قوة، يمكن استخدام محلول كحول الأيزوبروبيل بتركيز 70%، لا تستخدم أبداً تركيزاً أعلى.

تجنب استخدام المناشف والمناديل الورقية

المناشف والمناديل الورقية خشنة، ويمكن أن تخدش شاشتك، لذا حاول استبدالها بالقماش المصنوع من الألياف الدقيقة.



المنظفات المنزلية

تجنب المواد الكيميائية القاسية، مثل مواد التبييض أو منظفات النوافذ، أو حتى صابون الأطباق، فقد تؤدي إلى إتلاف طلاء الشاشة.



السوائل المباشرة

لا تقم مطلقاً برش أو صب السوائل مباشرة على شاشة هاتفك، لأنها يمكن أن تتسرب إلى الجهاز.

تقنيات التنظيف

- قم دائماً بإيقاف تشغيل هاتفك وفصله قبل التنظيف لتجنب أي أضرار محتملة.

- ابدأ بقطعة قماش جافة من الألياف الدقيقة لإزالة الغبار والبقع. استخدم حركات دائرية لطيفة، وتجنب الضغط بشدة على شاشة الهاتف.

- دع الشاشة تجف بالهواء تماماً قبل إعادة تشغيل الهاتف.

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