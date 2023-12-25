الكرملين: قوى ثالثة تقف وراء الاحتجاجات في صربيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن قوى "ثالثة" تقف وراء الاحتجاجات في صربيا، مشددا على أن القيادة الصربية ستضمن سيادة القانون في البلاد.



وأضاف بيسكوف: "هناك عمليات ومحاولات من قبل قوى ثالثة بما فيها من الخارج لإثارة الاضطرابات في عموم صربيا على غرار ما شهدته العاصمة بلغراد الليلة الماضية، وهذا ما نلاحظه. وليس لدينا أدنى شك في أن قيادة صربيا ستضمن سيادة القانون في البلاد".

وشدد بيسكوف على أن صربيا لديها تشريعات وهيئات انتخابية، لافتا إلى أن المراقبين لم يسجلوا أي انتهاكات يمكن أن تشكك بشرعية الانتخابات.



وتابع: "كل ما يحدث هو شأن داخلي لصربيا المتمتعة بقيادة شرعية قادرة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة. لم نتدخل أبدا ولن نتدخل في الشؤون الداخلية لأي طرف، وخاصة في الشؤون الداخلية لصربيا حليفتنا وشريكتنا".



ونظمت المعارضة الصربية بدعم من الغرب مظاهرات تخللتها أعمال عنف واعتداءات على المباني الحكومية وسط العاصمة بلغراد على غرار ما شهدته ساحة "الميدان" في كييف عشية الانقلاب على السلطة في أوكرانيا شتاء 2014.

RT