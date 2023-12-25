Monday, 25 December 2023 06:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3 أندية إنجليزية تطارد نجم برشلونة

12/25/2023 9:14:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ترغب 3 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز في الحصول على خدمات أحد نجوم برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، أبدى الثلاثي "تشيلسي ومانشستر يونايتد والسيتي" اهتمامه بالحصول على خدمات بالدي ظهير برشلونة، خلال الموسم الحالي.
وأشارت إلى أن اهتمام أندية البريميرليج بأليخاندرو بالدي صاحب الـ20 عامًا ليس بجديد، وسبق أن ظهر في الصيف الماضي.
وأوضحت أن خورخي مينديز وكيل بالدي، أبلغ برشلونة بأنه جاهز لجلب صفقة بيع كبيرة لأليخاندرو في الصيف، إذا احتاج البارسا لبيع أحد نجوم الفريق.
وذكرت أن مانشستر سيتي قد يستغل مفاوضات برشلونة معه لشراء جواو كانسيلو، من أجل المحاولة مجددا للتوقيع مع بالدي.
وقالت "سبورت" إن بالدي يعلم الاهتمام الإنجليزي بالحصول خدماته والحصول على رواتب مغرية، لكن هدفه الآن هو الاستمرار مع البارسا.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN25122023000208011052ID1107655257

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث