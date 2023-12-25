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إصابة قوية تضرب نجم فيوتشر

12/25/2023 9:14:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف مصدر داخل أروقة مودرن فيوتشر عن تعرض نجم الفريق عمر كمال عبد الواحد للإصابة قبل ساعات من مواجهة بيراميدز، اليوم الإثنين، في نصف نهائي السوبر المصري.
وقال المصدر ل"كووورة": "عمر كمال عبد الواحد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الأمامية خلال مران الفريق الأخير أمس".
وأوضح: "الجهاز الطبي لم يحدد بعد مدة غياب عمر كمال عبد الواحد لكن تم تشخيص الإصابة على أنها تمزق في العضلة الأمامية".
وتعد إصابة عمر كمال عبد الواحد ضربة قوية لمودرن فيوتشر قبل خوض نصف نهائي السوبر المصري.
ويدور صدام بين بيراميدز ومودرن فيوتشر، في مواجهة قوية وصعبة بين الفريقين للبحث عن التأهل لنهائي السوبر.
وتقابل الفريقان 8 مرات، وفاز بيراميدز 3 مرات، من بينها فوز اعتباري بالكونفيدرالية لمعاقبة فيوتشر لمشاركة أحمد رفعت بشكل غير قانوني، بينما فاز فيوتشر مرتين مقابل 3 تعادلات.
ويدور صراع برتغالي تكتيكي خارج الخطوط بين جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز، وريكاردو فورموسينيو مدرب فيوتشر.

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