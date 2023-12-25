إصابة قوية تضرب نجم فيوتشر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف مصدر داخل أروقة مودرن فيوتشر عن تعرض نجم الفريق عمر كمال عبد الواحد للإصابة قبل ساعات من مواجهة بيراميدز، اليوم الإثنين، في نصف نهائي السوبر المصري.
وقال المصدر ل"كووورة": "عمر كمال عبد الواحد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الأمامية خلال مران الفريق الأخير أمس".
وأوضح: "الجهاز الطبي لم يحدد بعد مدة غياب عمر كمال عبد الواحد لكن تم تشخيص الإصابة على أنها تمزق في العضلة الأمامية".
وتعد إصابة عمر كمال عبد الواحد ضربة قوية لمودرن فيوتشر قبل خوض نصف نهائي السوبر المصري.
ويدور صدام بين بيراميدز ومودرن فيوتشر، في مواجهة قوية وصعبة بين الفريقين للبحث عن التأهل لنهائي السوبر.
وتقابل الفريقان 8 مرات، وفاز بيراميدز 3 مرات، من بينها فوز اعتباري بالكونفيدرالية لمعاقبة فيوتشر لمشاركة أحمد رفعت بشكل غير قانوني، بينما فاز فيوتشر مرتين مقابل 3 تعادلات.
ويدور صراع برتغالي تكتيكي خارج الخطوط بين جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز، وريكاردو فورموسينيو مدرب فيوتشر.
ملاعب
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