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برشلونة يشكر لاعبيه على التضحية

12/25/2023 9:14:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه رافا يوستي، نائب رئيس برشلونة، رسالة شكر إلى لاعبي الفريق، بسبب موافقتهم على قرار الإدارة.


وكان اللاعبون يرفضون خوض مواجهة ودية ضد كلوب أمريكا في دالاس، بعد 34 ساعة فقط من لقاء ألميريا في الدوري الإسباني، لكنهم رضخوا في النهاية لرغبة الإدارة، ولعبوا المباراة التي انتهت بهزيمتهم (3-2).
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، ألقى يوستي خطاب شكر على لاعبي برشلونة، لموافقتهم على رحلة دالاس، وتضحيتهم بإمكانية تعرضهم لإصابات خلال المباراة الودية، من أجل مساعدة النادي في أزمته الاقتصادية.
وحصل برشلونة على 5 ملايين يورو، نظير خوض مباراة كلوب أمريكا.
وقال يوستي للاعبين: "لقد بذلتم هذا الجهد كي تكونوا هنا، وأنا أقدر ذلك حقا.. لقد جئنا بعدما لعبنا مباراة قوية للغاية، وفزنا بها، واستحققنا ذلك.. أشكركم من القلب على ركوب الطائرة، والقدوم إلى هنا لخوض هذه المباراة".

ملاعب

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