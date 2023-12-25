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زينجلر يبرر قرار يونيون برلين

12/25/2023 9:14:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال ديرك زينجلر، رئيس يونيون برلين الألماني، إن ناديه منفتح لدخول المستثمرين بشكل عام وقال للجماهير إن لوم رابطة الدوري الألماني في هذا الأمر كان خاطئا.
وقال زينجلر للموقع الرسمي ليونيون برلين في مقابلة نشرت اليوم الإثنين، إن النادي صوت ضد قرار دخول مستثمر للرابطة في وقت سابق هذا الشهر "لأننا نعتقد أن هذا غير جيد للدوري".
وصوت 36 ناديا من البوندسليجا ودوري الدرجة الثانية، على الموافقة على صفقة تقدر بمليار يورو، والتي تسمح لشريك إستراتيجي للدخول في الدوري لمدة 20 عاما كحد أقصى.
وصوت 24 ناديا، وهو ما حقق بصعوبة ثلثي الأغلبية، في صالح هذا الأمر، وذكرت رابطة الدوري الألماني أنها تهدف لتعزيز نموذج أعمالها التجاري وتسويق البوندسليجا خارجيا عبر هذه الصفقة.
وقال زينجلر: "صوتنا ضد هذا النوع من صفقات المستثمرين لأننا نعتقد أن هذا غير جيد للدوري. لأننا نعتقد أننا نتخذ قرارا لفترة 20 عاما ولا يمكننا توقع ماذا سيحدث".
وأضاف بعبارات عامة: "بوضوح شديد أنا ضد المستثمرين الذين يهتمون بالربح فقط. أنا ضد الملكية المتعددة للأندية. أنا ضد المستثمرين الذين يغيرون كرة القدم الخاصة بنا".
وقال زينجلر إن الصفقة يجب أن تكون صحيحة عندما تتعلق بالمستثمرين، ووصف ناديه كمثال، مضيفا: "نحن في يونيون لسنا في الأساس ضد المستثمرين في كرة القدم لأسباب أيديولوجية، لأننا نادي يستثمر باستمرار في كل المجالات برأس مال من الخارج لمدة 20 عاما. يونيون هو قصة مستثمرين شجعان".
وانتقدت العديد من مجموعات المشجعين تصويت الرابطة ولكن زينجلر عارض انتقادهم العام للرابطة في المباريات وفي كل مكان آخر، قائلا: "طاقم عمل الرابطة لم يقرر هذا، وكذلك مديروهم. كانت الأندية هي من قررت هذا".

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