صلاح: نعيش احتفالات عيد الميلاد بقلوب مثقلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، رسالة بمناسبة أعياد الميلاد، اليوم الاثنين.



وكتب صلاح، على حسابه بشبكة "إكس": "عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل".

وأضاف: "مع استمرار الحرب الوحشية في الشرق الأوسط، وخاصةً الموت والدمار في غزة، نحتفل هذا العام بعيد الميلاد بقلوب مثقلة للغاية، ونتشارك آلام العائلات التي تشعر بالحزن على فقدان أحبائها".

واختتم: "من فضلكم، لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم.. عيد ميلاد سعيد".

ويستعد محمد صلاح للانضمام إلى معسكر منتخب مصر، لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، وذلك عقب مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، المقررة يوم 1 يناير/كانون ثان 2024.

يُذكر أن صلاح يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي البريميرليج، برصيد 11 هدفًا، بفارق 3 أهداف عن إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

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