القسام تقصف تجمعين لجنود الاحتلال بخان يونس
التاريخ
12/25/2023 9:14:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها قصفت تجمعين لجنود الاحتلال شمال وشرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع بقذائف هاون من العيار الثقيل.
وذلك تزامنا مع إعلان سرايا القدس قصفها لجنود الاحتلال بمحاور التقدم في خان يونس.
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