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القسام تقصف تجمعين لجنود الاحتلال بخان يونس

12/25/2023 9:14:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها قصفت تجمعين لجنود الاحتلال شمال وشرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع بقذائف هاون من العيار الثقيل.


وذلك تزامنا مع إعلان سرايا القدس قصفها لجنود الاحتلال بمحاور التقدم في خان يونس.

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