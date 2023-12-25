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فعاليات عجلونية: دعوات للسلام في فلسطين والعالم وتأكيد على الجهود الملكية تجاه غزة

12/25/2023 9:14:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد ممثلو فعاليات رسمية وأبناء الطوائف المسيحية في محافظة عجلون على جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الذي لم يدخر جهداً لدعم ومساندة الأهل والأشقاء في غزة وفلسطين .


وأشار عدد من رؤساء الكنائس وأبناء الطوائف المسيحية في المحافظة إلى أن الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة ألقت بظلالها على أجواء احتفالات عيد الميلاد المجيد في الأردن، حيث غابت شجرة الميلاد المزينة عن الكنائس والشوارع وخيم الصمت وحضرت غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني وإبادة.

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