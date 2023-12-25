رغم انهيار فريقه.. راموس يصدر أغنية جديدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدم سيرخيو راموس نجم إشبيلية الإسباني أغنية جديدة مستوحاة من موسيقى "الفلامنكو"، مع فرقة الثلاثي "لوس ياكيس" تحت عنوان "لا تتناقض معي".
وظهر صاحب 37 عاما كبطل في الفيديو المصور للأغنية، وبدا بمظهر أندلسي.
ويعاني راموس رفقة إشبيلية على مستوى النتائج بشكل كبير هذا الموسم، إذ ودع الفريق دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، كما ينافس للهروب من صراع الهبوط في الليغا.
وترجع علاقة راموس بفرقة "لوس ياكيس" إلى "إعجابه بأغانيهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم على إنستغرام، قبل أن تنشأ الصداقة".
ويحتل الفريق الأندلسي المركز 15 في الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن مراكز الهبوط، علما بأن الفريق حقق 3 انتصارات فقط مقابل 7 تعادلات و8 هزائم.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN25122023000208011052ID1107655250
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.