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رغم انهيار فريقه.. راموس يصدر أغنية جديدة

12/25/2023 9:14:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدم سيرخيو راموس نجم إشبيلية الإسباني أغنية جديدة مستوحاة من موسيقى "الفلامنكو"، مع فرقة الثلاثي "لوس ياكيس" تحت عنوان "لا تتناقض معي".
وظهر صاحب 37 عاما كبطل في الفيديو المصور للأغنية، وبدا بمظهر أندلسي.
ويعاني راموس رفقة إشبيلية على مستوى النتائج بشكل كبير هذا الموسم، إذ ودع الفريق دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، كما ينافس للهروب من صراع الهبوط في الليغا.
وترجع علاقة راموس بفرقة "لوس ياكيس" إلى "إعجابه بأغانيهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم على إنستغرام، قبل أن تنشأ الصداقة".
ويحتل الفريق الأندلسي المركز 15 في الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن مراكز الهبوط، علما بأن الفريق حقق 3 انتصارات فقط مقابل 7 تعادلات و8 هزائم.

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