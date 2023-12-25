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استهداف قوات أميركية بقاعدة حرير بإقليم كردستان

12/25/2023 9:14:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استهدف قصف اليوم الاثنين قاعدة حرير التي تضم قوات أميركية بمحافظة أربيل في إقليم كردستان.


ولم تتبن أي جهة إلى الآن هذا القصف.


يشار إلى أن القوات الأميركية تعرضت لاستهدافات في العراق وسوريا، على إثر استمرار الدعم الأميركي لإسرائيل وحربها في قطاع غزة.

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