استهداف قوات أميركية بقاعدة حرير بإقليم كردستان

استهداف قوات أميركية بقاعدة حرير بإقليم كردستان
التاريخ
12/25/2023 9:14:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استهدف قصف اليوم الاثنين قاعدة حرير التي تضم قوات أميركية بمحافظة أربيل في إقليم كردستان.
ولم تتبن أي جهة إلى الآن هذا القصف.
يشار إلى أن القوات الأميركية تعرضت لاستهدافات في العراق وسوريا، على إثر استمرار الدعم الأميركي لإسرائيل وحربها في قطاع غزة.
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