نتنياهو يتحدث عن موعد انتهاء الحرب
التاريخ
12/25/2023 9:14:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ان الحرب في غزة ليست قريبة من النهاية ، وانها ستستمر وقتاً طويلاً .
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