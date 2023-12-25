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سان جيرمان ينجز أولى صفقاته في 2024

12/25/2023 9:14:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أتم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الاتفاق على أولى صفقاته في العام الجديد 2024.
وأكد فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر) سابقا أن لوكاس بيرالدو سيوقع عقدا مع باريس مدته 5 مواسم.
وأضاف أنه تم الاتفاق على مدة التعاقد وكافة التفاصيل واللاعب البرازيلي بصدد إجراء الفحوصات الطبية هذا الأسبوع.
وفور الانتهاء من هذه الخطوة سيعلن النادي الباريسي ونادي ساو باولو البرازيلي عن الصفقة بشكل رسمي.
وكان بي إس جي دعم صفوفه ب 11 صفقة جديدة في الموسم الماضي بخلاف التعاقد مع المدرب الإسباني لويس إنريكي.
ويقال أيضا أن بطل الدوري الفرنسي بصدد إبرام صفقة برازيلية ثانية في يناير/كانون الثاني بالتعاقد مع جابرييل موسكاردو لاعب وسط كورينثيانز البالغ من العمر 18 عاما.

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