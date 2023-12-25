ارتفاع حصيلة شهداء العدوان بغزة إلى 20 ألفا و674 شهيدا

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان بغزة إلى 20 ألفا و674 شهيدا
التاريخ
12/25/2023 9:14:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 20 ألفا و674 شهيدا و54 ألفا و536 جريحا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضافت الوزارة أن 250 فلسطينيا استشهدوا بالغارات الإسرائيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما أصيب 500 آخرين.
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