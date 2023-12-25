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ارتفاع حصيلة شهداء العدوان بغزة إلى 20 ألفا و674 شهيدا

12/25/2023 9:14:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 20 ألفا و674 شهيدا و54 ألفا و536 جريحا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


وأضافت الوزارة أن 250 فلسطينيا استشهدوا بالغارات الإسرائيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما أصيب 500 آخرين.

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