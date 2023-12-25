ارتفاع الضغط والكوليسترول يضاعف الخطر على القلب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد باحثون بأن ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول قبل سن 55 يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب في وقت لاحق من الحياة، وأن الخطر يظل قائماً، حتى لو اتخذ الفرد خطوات للسيطرة على هذه الحالات بعد سن الـ 55.

وأجرى الدراسة باحثون في إمبريال كوليدج لندن، استناداً إلى تحليل 3 عينات عشوائية لأكثر من 136 ألف شخص.



وبحسب "مديكال نيوز توداي"، أشار الباحثون إلى أن أمراض القلب عادة ما تكون نتيجة لتراكم عوامل الخطر، بما في ذلك الوراثة. ومع ذلك، مع التقدم في السن، تلعب الوراثة دوراً أقل.



وقالت النتائج: "مع تقدمنا في السن، تتولى عوامل أخرى المسؤولية، مثل التدخين ونمط الحياة غير المستقر وعادات الأكل السيئة، وتتولى دور الوراثة".



وتوصل الباحثون إلى "الحاجة إلى تعديل هذه العوامل في وقت مبكر لتقليل خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم"



ولفتت النتائج إلى "أنه كلما طالت فترة ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، زادت فرصة الإصابة بأمراض القلب".



وأشار الباحثون إلى أن علاج الشباب الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الانقباضي أو زيادة الكوليسترول مبكرا أمر ضروري لتقليل التعرض المتراكم طوال حياتهم.

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