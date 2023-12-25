البحرين ترحب بخارطة الطريق الأممية للسلام في اليمن بدعم سعودي عُماني‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين ببيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في الجمهورية اليمنية الشقيقة، آملة توقيع الأطراف اليمنية على الاتفاق والإسراع في تنفيذه وفق آليات محددة تفضي إلى إنهاء الأزمة الراهنة عبر تسوية سلمية شاملة ومستدامة.
وجددت الوزارة تقدير مملكة البحرين لجهود الأمم المتحدة، وللمساعي الدبلوماسية الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ودورهما الحيوي في حث الأطراف اليمنية على التهدئة والالتزام بوقف إطلاق النار، وتغليب الحوار، ودعم التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية أممية، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والنماء والازدهار.
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