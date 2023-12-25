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البحرين ترحب بخارطة الطريق الأممية للسلام في اليمن بدعم سعودي عُماني‎

12/25/2023 9:11:26 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مملكة البحرين ببيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في الجمهورية اليمنية الشقيقة، آملة توقيع الأطراف اليمنية على الاتفاق والإسراع في تنفيذه وفق آليات محددة تفضي إلى إنهاء الأزمة الراهنة عبر تسوية سلمية شاملة ومستدامة.
وجددت الوزارة تقدير مملكة البحرين لجهود الأمم المتحدة، وللمساعي الدبلوماسية الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ودورهما الحيوي في حث الأطراف اليمنية على التهدئة والالتزام بوقف إطلاق النار، وتغليب الحوار، ودعم التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية أممية، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والنماء والازدهار.

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