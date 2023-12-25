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تغطية الإصدار 1997 من أذونات الخزانة الحكومية بقيمة 70 مليون دينار

12/25/2023 8:14:40 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 1997 (ISIN BH0007074733) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

وتبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 27 ديسمبر 2023 وتنتهي في 27 مارس 2024، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %6.23 مقارنة بسعر الفائدة 6.27 % للإصدار السابق بتاريخ 20 ديسمبر 2023.

وبلغ معدل سعر الخصم %98.449 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.371، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %111.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

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