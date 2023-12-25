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لاعبو الأهلي يتفاعلون مع تجديد فتوح

12/25/2023 8:12:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تفاعل عدد من لاعبي الأهلي مع تجديد أحمد فتوح لعقده مع الزمالك بعد خلافات قوية نشبت بين الطرفين.
وأعلن نادي الزمالك تجديد عقد لاعبه أحمد فتوح لمدة 3 مواسم، لينهي رسميا الجدل الذي أثير حول اللاعب، الذي كان عقده ينتهي عقب الموسم الحالي.
ونشر فتوح عبر حسابه الرسمي على إنستجرام منشورا يتضمن قرار التجديد للزمالك والاعتذار عما حدث في الفترة الماضية وهو ما تفاعل معه عدد من لاعبي الأهلي الحاليين بالإعجاب وفي مقدمتهم إمام عاشور وأحمد عبد القادر ومصطفى شوبير.
ويتواجد إمام عاشور وشوبير في معسكر الأهلي بالإمارات استعدادا لخوض السوبر المصري فيما يغيب عبد القادر للإصابة.
وتقام مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا بنصف نهائي كأس السوبر، في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب محمد بن زايد.

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