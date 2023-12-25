حزب الله يعلن قصف قاعدة عسكرية إسرائيلية

حزب الله يعلن قصف قاعدة عسكرية إسرائيلية
التاريخ
12/25/2023 8:12:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال حزب الله، إنه استهدف قاعدة بيت هيلل العسكرية شرق كريات شمونة، وأوقع فيها "إصابات مؤكدة".
وكذلك أعلن الحزب أنه استهدف "تجمعا لجنود العدو في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة"
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