Monday, 25 December 2023 05:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حزب الله يعلن قصف قاعدة عسكرية إسرائيلية

12/25/2023 8:12:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال حزب الله، إنه استهدف قاعدة بيت هيلل العسكرية شرق كريات شمونة، وأوقع فيها "إصابات مؤكدة".


وكذلك أعلن الحزب أنه استهدف "تجمعا لجنود العدو في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة"

MENAFN25122023000208011052ID1107655215

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث