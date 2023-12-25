سرايا القدس تنفذ عمليات جديدة ضد الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت سرايا القدس أن مجاهديها دكوا بقذائف الهاون حشودا عسكرية للعدو في محيط مسجد الظلال في محاور التقدم شرق خان يونس.
وكذلك قصفت سرايا القدس "حشودا لجنود وآليات العدو في محيط موقع إيرز شمال قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون".
وقالت إنها استهدفت صباح اليوم آليتين عسكريتين صهيونيتين بالقذائف في جباليا البلد شمالي قطاع غزة
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