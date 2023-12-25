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سرايا القدس تنفذ عمليات جديدة ضد الاحتلال

12/25/2023 8:12:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت سرايا القدس أن مجاهديها دكوا بقذائف الهاون حشودا عسكرية للعدو في محيط مسجد الظلال في محاور التقدم شرق خان يونس.


وكذلك قصفت سرايا القدس "حشودا لجنود وآليات العدو في محيط موقع إيرز شمال قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون".


وقالت إنها استهدفت صباح اليوم آليتين عسكريتين صهيونيتين بالقذائف في جباليا البلد شمالي قطاع غزة

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