اعلام عبري : اتحاد الصناعات يحذر من نقص الغذاء باسرائيل بسبب الحرب وهجمات الحوثيين

اعلام عبري : اتحاد الصناعات يحذر من نقص الغذاء باسرائيل بسبب الحرب وهجمات الحوثيين
التاريخ
12/25/2023 8:12:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن اتحاد الصناعات الغذائية تحذيره من نقص في الإمدادات الغذائية بسبب الحرب وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
وتواصل جماعة الحوثي استهداف جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر بغض النظر عن جنسياتها، مما اثار قلق شركات الشحن العالمية واعلنت بعضها عن تعليق عملياتها بالبحر الأحمر
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