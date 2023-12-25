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اعلام عبري : اتحاد الصناعات يحذر من نقص الغذاء باسرائيل بسبب الحرب وهجمات الحوثيين

12/25/2023 8:12:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن اتحاد الصناعات الغذائية تحذيره من نقص في الإمدادات الغذائية بسبب الحرب وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.


وتواصل جماعة الحوثي استهداف جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر بغض النظر عن جنسياتها، مما اثار قلق شركات الشحن العالمية واعلنت بعضها عن تعليق عملياتها بالبحر الأحمر


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