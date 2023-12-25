حزب الله يقصف مستعمرة مسكاف عام

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ مباني في مستعمرة مسكاف عام، ردا على الاستهداف الإسرائيلي للقرى ومنازل المدنيين في بلدات جنوب لبنان.



ولم يضف حزب الله ما إذا أسفر قصف المستعمرة عن إصابات، كما لم يعلق الجيش الإسرائيلي عليه.



ويستهدف القصف الإسرائيلي منازل مأهولة ومدارس وسيارات تابعة للصحفيين في جنوب لبنان.