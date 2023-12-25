حزب الله يقصف مستعمرة مسكاف عام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ مباني في مستعمرة مسكاف عام، ردا على الاستهداف الإسرائيلي للقرى ومنازل المدنيين في بلدات جنوب لبنان.
ولم يضف حزب الله ما إذا أسفر قصف المستعمرة عن إصابات، كما لم يعلق الجيش الإسرائيلي عليه.
ويستهدف القصف الإسرائيلي منازل مأهولة ومدارس وسيارات تابعة للصحفيين في جنوب لبنان.
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