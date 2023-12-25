الفايز: نفتخر بقوة ومتانة نسيجنا الاجتماعي الأردني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والأسرة الأردنية الواحدة، وجميع الإخوة المسيحيين في الأردن وفلسطين وفي مجلسي الأعيان والنواب والسلطة التنفيذية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وقرب حلول رأس السنة الميلادية، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأعياد على الجميع بالمحبة والسلام، وأن يكون الأردن وشعبه بخير وأمان، تحت ظل راية قائد مسيرة بلدنا الخيرة جلالة الملك عبدالله الثاني.وقال الفايز انه وفي الوقت الذي يغيب فيه الفرح بهذه الأعياد، ويغيب الأمن والاستقرار والسلام في منطقتنا وخاصة في فلسطين المحتلة، بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على الاهل والاشقاء في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، الا اننا على ثقة بان هذا العدوان الجبان سينتهي، وسينعم أهلنا في فلسطين بالحرية والاستقلال .



وأشار الفايز الى إننا في الأردن وبفضل قيادتنا الهاشمية الحكيمة، نعيش كأسرة واحدة ويجمعنا المصير الواحد، ونفتخر بقوة ومتانة نسيجنا الاجتماعي وتماسك جبهتنا الداخلية رغم كل ما يجري من حولنا، ونمضي بعزم قائدنا جلالة الملك عبدالله الثاني الى الغد الأفضل بخطى واثقة، لمواصلة مسيرة البناء وجباهنا شامخة عالية .

واكد الفايز أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني سيبقى الأقرب الى فلسطين ويدعم نضال شعبها من اجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف ، وسيستمر الأردن بدوره التاريخي من خلال الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بالمحافظة على هذه المقدسات وحمايتها ورعايتها واعمارها ومنع تهويدها .