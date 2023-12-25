سلطة البترا: خطة لاستحداث مسارات سياحية جديدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقبل رئيس مجلس مفوضين سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات اليوم الأثنين بحضور مجلس المفوضين، الشيخ سليمان البدول“أبو قاسم”؛ لبحث تطوير العملية التنموية في أم صيحون.



وأكد البريزات خلال اللقاء على شراكة المجتمعات المحلية في تطوير الواقع التنموي والسياحي في لواء البترا بكافة تجمعاته بما يعود بالنفع على كافة الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعات المحلية.



وأضاف البريزات أن السلطة تعمل ضمن خططها على توفير مختلف الخدمات في أم صيحون مثل بناء قاعة متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وإعادة تصميم الواجهات والشوارع، وتوحيد ألوان المنازل في المنطقة بما يتلاءم مع طبيعة وخصوصية البترا، وبرامج تنموية من خلال مركز تنمية أم صيحون، بالإضافة إلى عدد من البرامج والمشاريع التي تعمل عليها السلطة لخدمة أبناء المنطقة وتوفير فرص عمل لهم.



وأشار البريزات إلى أن السلطة لديها خطة واسعة لاستحداث مسارات سياحية جديدة وإيجاد مشاريع مختلفة مثل تجسيد الحياة البدوية بما يبرز العادات والتقاليد الأردنية الأصيلة، ويوفر فرص عمل مستدامة لأبناء المجتمعات المحلية، وإطالة أمد إقامة السائح في البترا.



وأشاد البدول بجهود السلطة في تنظيم وحماية المحمية الأثرية، وقدم عدد من الاقتراحات التي تُسهم في تطوير المنطقة سياحياً وتنموياً.

