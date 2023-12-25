سلطة البترا: خطة لاستحداث مسارات سياحية جديدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقبل رئيس مجلس مفوضين سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات اليوم الأثنين بحضور مجلس المفوضين، الشيخ سليمان البدول“أبو قاسم”؛ لبحث تطوير العملية التنموية في أم صيحون.
وأكد البريزات خلال اللقاء على شراكة المجتمعات المحلية في تطوير الواقع التنموي والسياحي في لواء البترا بكافة تجمعاته بما يعود بالنفع على كافة الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعات المحلية.
وأضاف البريزات أن السلطة تعمل ضمن خططها على توفير مختلف الخدمات في أم صيحون مثل بناء قاعة متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وإعادة تصميم الواجهات والشوارع، وتوحيد ألوان المنازل في المنطقة بما يتلاءم مع طبيعة وخصوصية البترا، وبرامج تنموية من خلال مركز تنمية أم صيحون، بالإضافة إلى عدد من البرامج والمشاريع التي تعمل عليها السلطة لخدمة أبناء المنطقة وتوفير فرص عمل لهم.
وأشار البريزات إلى أن السلطة لديها خطة واسعة لاستحداث مسارات سياحية جديدة وإيجاد مشاريع مختلفة مثل تجسيد الحياة البدوية بما يبرز العادات والتقاليد الأردنية الأصيلة، ويوفر فرص عمل مستدامة لأبناء المجتمعات المحلية، وإطالة أمد إقامة السائح في البترا.
وأشاد البدول بجهود السلطة في تنظيم وحماية المحمية الأثرية، وقدم عدد من الاقتراحات التي تُسهم في تطوير المنطقة سياحياً وتنموياً.
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