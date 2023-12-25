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عملاق الشحن العالمي يعلن استئناف ملاحة سفنه عبر البحر الأحمر

12/25/2023 8:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الشحن العالمية العملاقة "ميرسك" استئناف حركة سفنها عبر البحر الأحمر، بعد تحويل مساراتها عبر رأس الرجاء الصالح في ظل هجمات الحوثيين.
وأعلنت الشركة الدنماركية أمس الأحد، أنها ستستأنف حركة سفنها في البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك بعد نشر قوة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان سلامة التجارة في المنطقة.

واستئناف شركة "ميرسك" الملاحة عبر البحر الأحمر، يعني استئنافها عبر قناة السويس في مصر.

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية قد هددت مرارا بمنع عبور سفن الشحن المتجهة إلى إسرائيل أو المرتبطة بها، وذلك نصرة لقطاع غزة.

RT

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