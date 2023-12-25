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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر تعميمًا بشأن عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024

12/25/2023 8:06:32 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تعميمٌ بشأن عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024.

وجاء في التعميم أنه بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2024، تُـعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم الاثنين الأول من شهر يناير 2024م الموافق للتاسع عشر من شهر جمادى الآخرة 1445هـ. .

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