سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر تعميمًا بشأن عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر تعميمًا بشأن عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024
التاريخ
12/25/2023 8:06:32 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تعميمٌ بشأن عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024.
وجاء في التعميم أنه بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2024، تُـعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم الاثنين الأول من شهر يناير 2024م الموافق للتاسع عشر من شهر جمادى الآخرة 1445هـ. .
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