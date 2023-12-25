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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

12/25/2023 8:06:28 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.

في بداية الاجتماع، أكد مجلس الوزراء على أهمية الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم
بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
لمقاليد الحكم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية، منوهاً بالمشاعر النبيلة التي أظهرها أبناء الوطن بهذه المناسبة، معرباً عن شكره للدول الشقيقة والصديقة على تهانيهم بهذه المناسبة، فيما أشاد بالجهود التنظيمية التي بذلتها الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية والتي أسهمت في إنجاح موسم أعياد البحرين.

ثم أشاد المجلس بتفضل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، القائد الأعلى للقوات المسلحة، برعاية افتتاح مبنى القيادة والمنشآت الجديدة بمعسكر سافرة، وذلك في إطار احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي جلالة الملك المعظم، مقاليد الحكم وكذلك الاحتفال بيوم شرطة البحرين، وهنأ المجلس معالي وزير الداخلية وكافة منتسبي الوزارة بافتتاح مبنى القيادة والمنشآت الجديدة بمعسكر سافرة التي ستعزز الجاهزية وتدعم جهودهم المخلصة لتقديم خدمات أمنية متميزة.

بعدها أعرب المجلس عن أصدق تعازيه ومواساته إلى دولة الكويت الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً بوفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، مستذكراً مآثر ومناقب الفقيد ودوره وجهوده رحمه الله في نهضة دولة الكويت وتطورها في جميع المجالات وخدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية، كما عبر مجلس الوزراء عن تمنياته لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت الشقيقة، كل التوفيق والسداد بما يحقق النماء والازدهار للكويت وشعبها الشقيق.

بعد ذلك أعرب المجلس عن أصدق التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بتجديد الثقة التي أولاه إياها الشعب المصري الشقيق بانتخابه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية جديدة، متمنياً لفخامته كل التوفيق والسداد في مهام عمله الرئاسي في المرحلة المقبلة تحقيقاً لطموحات وتطلعات الشعب المصري الشقيق في المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.

ثم هنأ المجلس الدول الصديقة بمناسبة احتفال دولهم بأعياد الميلاد، متمنياً لهم المزيد من التقدم والتطور.

وبمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2024، فقد تمنى المجلس بأن يكون عام خير ونماء على مملكة البحرين وشعبها وأن يسود فيه العالم السلام والأمان والتنمية التي تحقق تطلعات الشعوب.

ثم وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
بمواصلة مسارات التطوير وتعزيزها بروح الابتكار الذي يرسخ التميز والكفاءة في الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين، وحث كافة مراكز الخدمة الحكومية على التنافس من أجل تقديم خدمات حكومية متميزة تلبي تطلعات المواطن في الحاضر والمستقبل، وفي هذا الصدد اطلع المجلس على مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن نتائج الدورة الرابعة من تقييم مراكز الخدمة الحكومية للعام 2023 ، والتي شملت 71 مركزاً حكومياً حصل 18 مركزاً منها على الفئة الذهبية ، و 6 مراكز على الفئة الفضية ، حيث أعرب المجلس عن الشكر والتقدير للمراكز الحاصلة على الفئتين الذهبية والفضية على جهودها وما أبدته من حرص على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين.

إلى ذلك استعرض المجلس التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من العام 2023، والذي أظهر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي بنسبة 2.5% مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.5%، وشكلت مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني ما يقارب 83.6% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة. فيما استقر متوسط مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 0.2% منذ يناير إلى أكتوبر من العام الجاري. وذلك في ضوء الاطلاع على مذكرة اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي.

بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:
أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية حول تدشين منصة بنك المعلومات العقارية (عقاري)، والتي ستوفر المعلومات العقارية الدقيقة والمحدثة التي تخدم القطاعين الحكومي والخاص والمستثمرين، من خلال منصة إلكترونية متكاملة توفر عدد وقيمة الصفقات العقارية وتفاصيل العقارات فيها والخرائط التفصيلية وتصنيف الأراضي ومواقع المجمعات التجارية والمنشآت الصحية والتعليمية.

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروعي قانونين بالتصديق على الاتفاقيتين بين حكومة مملكة البحرين وكلٍ من ولاية غيرنزي وحكومة هونغ كونغ الإقليم الإداري الخاص لجمهورية الصين الشعبية بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي.

3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول إعلان نوايا بين وزارة الداخلية ووزارة الداخلية بجمهورية النمسا والذي يهدف إلى توثيق التعاون الأمني بين البلدين.

4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة التفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في مجال التعليم العالي.

5. مذكرة وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب بشأن اعتماد تقارير الهيئة.

6. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 4 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.

بعدها أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بمايلي:

1. المشاركة في الدورة (44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2. مشاركة وزير الخارجية في فعالية بمناسبة الذكرى السنوية (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

3. نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها سعادة وزير الخارجية إلى المملكة المتحدة.

4. نتائج المشاركة في الدورة (6) لمنتدى التعاون العربي الروسي على المستوى الوزاري.

5. المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي لأسواق العمل.

6. نتائج المشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ الثامن والعشرين COP28.

7. المشاركة في مؤتمر الطاقة العربي (12) والاجتماع الوزاري لمنظمة أوابك 111.

8. المشاركة في الاجتماع العربي (43) لوزراء التنمية الاجتماعية.

9. المشاركات الخارجية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيارات الوفود الأجنبية إلى مملكة البحرين في يناير 2024.

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