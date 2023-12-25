سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع، أكد مجلس الوزراء على أهمية الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم
بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
لمقاليد الحكم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية، منوهاً بالمشاعر النبيلة التي أظهرها أبناء الوطن بهذه المناسبة، معرباً عن شكره للدول الشقيقة والصديقة على تهانيهم بهذه المناسبة، فيما أشاد بالجهود التنظيمية التي بذلتها الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية والتي أسهمت في إنجاح موسم أعياد البحرين.
ثم أشاد المجلس بتفضل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، القائد الأعلى للقوات المسلحة، برعاية افتتاح مبنى القيادة والمنشآت الجديدة بمعسكر سافرة، وذلك في إطار احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي جلالة الملك المعظم، مقاليد الحكم وكذلك الاحتفال بيوم شرطة البحرين، وهنأ المجلس معالي وزير الداخلية وكافة منتسبي الوزارة بافتتاح مبنى القيادة والمنشآت الجديدة بمعسكر سافرة التي ستعزز الجاهزية وتدعم جهودهم المخلصة لتقديم خدمات أمنية متميزة.
بعدها أعرب المجلس عن أصدق تعازيه ومواساته إلى دولة الكويت الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً بوفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، مستذكراً مآثر ومناقب الفقيد ودوره وجهوده رحمه الله في نهضة دولة الكويت وتطورها في جميع المجالات وخدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية، كما عبر مجلس الوزراء عن تمنياته لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت الشقيقة، كل التوفيق والسداد بما يحقق النماء والازدهار للكويت وشعبها الشقيق.
بعد ذلك أعرب المجلس عن أصدق التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بتجديد الثقة التي أولاه إياها الشعب المصري الشقيق بانتخابه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية جديدة، متمنياً لفخامته كل التوفيق والسداد في مهام عمله الرئاسي في المرحلة المقبلة تحقيقاً لطموحات وتطلعات الشعب المصري الشقيق في المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.
ثم هنأ المجلس الدول الصديقة بمناسبة احتفال دولهم بأعياد الميلاد، متمنياً لهم المزيد من التقدم والتطور.
وبمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2024، فقد تمنى المجلس بأن يكون عام خير ونماء على مملكة البحرين وشعبها وأن يسود فيه العالم السلام والأمان والتنمية التي تحقق تطلعات الشعوب.
ثم وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
بمواصلة مسارات التطوير وتعزيزها بروح الابتكار الذي يرسخ التميز والكفاءة في الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين، وحث كافة مراكز الخدمة الحكومية على التنافس من أجل تقديم خدمات حكومية متميزة تلبي تطلعات المواطن في الحاضر والمستقبل، وفي هذا الصدد اطلع المجلس على مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن نتائج الدورة الرابعة من تقييم مراكز الخدمة الحكومية للعام 2023 ، والتي شملت 71 مركزاً حكومياً حصل 18 مركزاً منها على الفئة الذهبية ، و 6 مراكز على الفئة الفضية ، حيث أعرب المجلس عن الشكر والتقدير للمراكز الحاصلة على الفئتين الذهبية والفضية على جهودها وما أبدته من حرص على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين.
إلى ذلك استعرض المجلس التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من العام 2023، والذي أظهر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي بنسبة 2.5% مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.5%، وشكلت مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني ما يقارب 83.6% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة. فيما استقر متوسط مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 0.2% منذ يناير إلى أكتوبر من العام الجاري. وذلك في ضوء الاطلاع على مذكرة اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي.
بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:
أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية حول تدشين منصة بنك المعلومات العقارية (عقاري)، والتي ستوفر المعلومات العقارية الدقيقة والمحدثة التي تخدم القطاعين الحكومي والخاص والمستثمرين، من خلال منصة إلكترونية متكاملة توفر عدد وقيمة الصفقات العقارية وتفاصيل العقارات فيها والخرائط التفصيلية وتصنيف الأراضي ومواقع المجمعات التجارية والمنشآت الصحية والتعليمية.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروعي قانونين بالتصديق على الاتفاقيتين بين حكومة مملكة البحرين وكلٍ من ولاية غيرنزي وحكومة هونغ كونغ الإقليم الإداري الخاص لجمهورية الصين الشعبية بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول إعلان نوايا بين وزارة الداخلية ووزارة الداخلية بجمهورية النمسا والذي يهدف إلى توثيق التعاون الأمني بين البلدين.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة التفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في مجال التعليم العالي.
5. مذكرة وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب بشأن اعتماد تقارير الهيئة.
6. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 4 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.
بعدها أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بمايلي:
1. المشاركة في الدورة (44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2. مشاركة وزير الخارجية في فعالية بمناسبة الذكرى السنوية (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
3. نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها سعادة وزير الخارجية إلى المملكة المتحدة.
4. نتائج المشاركة في الدورة (6) لمنتدى التعاون العربي الروسي على المستوى الوزاري.
5. المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي لأسواق العمل.
6. نتائج المشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ الثامن والعشرين COP28.
7. المشاركة في مؤتمر الطاقة العربي (12) والاجتماع الوزاري لمنظمة أوابك 111.
8. المشاركة في الاجتماع العربي (43) لوزراء التنمية الاجتماعية.
9. المشاركات الخارجية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيارات الوفود الأجنبية إلى مملكة البحرين في يناير 2024.
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