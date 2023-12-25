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أحمد بن محمد: توجيهات قيادتنا الرشيدة تركّز على تطوير وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم

12/25/2023 8:00:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن توجيهات قيادتنا الرشيدة تركّز دوماً على تطوير وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم بما يعزز جودة حياة أفراد المجتمع ويسعد كل متعامل مع مؤسساتنا الحكومية.

وقال سموه عبر منصة "إكس": اطّلعت خلال زيارة تفقدية على آلية العمل والخدمات المُقدّمة في مركزيّ الراشدية والبرشاء لخدمة المتعاملين التابعين للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والحاصلين على تصنيف 6 نجوم، ضمن الدورة التقييمية لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية لعام 2023 .. توجيهات قيادتنا الرشيدة
تركّز دوماً على تطوير وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم بما يعزز جودة حياة أفراد المجتمع ويسعد كل متعامل مع مؤسساتنا الحكومية".

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