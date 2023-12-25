حققوا 8 ميداليات في جميع الأوزان.. الملك بطلاً لبطولة النخبة الإماراتية للتايكواندو





اعتلى تايكواندو نادي الشارقة الرياضي، صدارة بطولة الإمارات للنخبة لفئة الرجال، وتُوج بطلاً للبطولة المخصصة للاعبين المواطنين، والتي استضافتها صالة الألعاب الرياضية بنادي الشارقة في الحزانة.

وتوج رجال الملك أنفسهم أبطالاً بعدما حققوا 8 ميداليات في جميع الأوزان التي شاركوا فيها، منها 5 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية، في البطولة التي شارك فيها 146 لاعباً يمثلون 12 نادياً من الدولة.

كما حاز لاعبو النادي في فئات الشباب والناشئين على المركز الثاني بعد أن جمع الشباب 4 ميداليات بواقع ميداليتين ذهبية ومثلهما 2 فضية، و6 ميداليات لفئة الناشئين منها 2 ذهب و4 فضيات و2 برونز، فيما حقق أشبال الملك على 4 ميداليات بواقع 2 فضة و2 برونز.

وتمكن ملوك التايكواندو من جمع 156 نقطة في المجموع العام، إلى جانب 24 ميدالية ملونة في البطولة التي تأتي قبل اختيار عناصر منتخب الدولة الذي يستعد للمشاركة في بطولة الفجيرة الدولية والبطولة العربية على التوالي.

وبهذه المناسبة، هنأ المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس الإدارة رئيس الألعاب الفردية بنادي الشارقة، الفريق على النتيجة، مبيناً أنها نتاج اجتهاد ومثابرة من كافة المنظومة، من لاعبين وجهاز إداري وفني، مشيداً بالأداء والروح العالية التي أدى بها اللاعبون البطولة.

وأوضح الهاجري، أن بطولة النخبة المخصصة للاعبين المواطنين، كانت بمثابة اختبار لكل أبنائنا اللاعبين للمنافسة من أجل نيل شرف الانضمام لمنتخب الدولة، وهو أعلى مكانة يمكن أن يصل إليها أي رياضي، بتشريف منتخب بلاده والذود عن شعاره.

وأشار رئيس الألعاب الفردية بقلعة الملك إلى أن رفد منتخبات الدولة باللاعبين هو النقطة التي ينطلق منها نادي الشارقة ويعمل عليها مع كافة اتحادات الألعاب الفردية، وهو القاسم المشترك بين الأندية والاتحادات لإبراز لاعبينا في كافة المحافل وإيصالهم للعالمية ورفع علم الدولة في كافة المشاركات الخارجية.

ولفت الهاجري، إلى العناصر المميزة والمواهب العديدة التي يمتلكها نادي الشارقة في رياضة التايكواندو، لافتاً إلى أن النادي يضم عدداً مقدراً من اللاعبين الموهوبين الذين يعتبرون ركائز أساسية في منتخب الإمارات، والذين حققوا نتائج مميزة ونالوا ميداليات في بطولات عالمية مصنفة.

وتابع: «النتيجة المميزة هي دافع لنا لمواصلة العمل وتحقيق نتائج إيجابية في جميع المشاركات القادمة، كما أنها تضعنا أمام تحديات للمحافظة على المكتسبات وإضافة المزيد في هذا الموسم».

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