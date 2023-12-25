محمد صلاح يرغب في كسر عقدة بيرنلي..ليفربول وأستون فيلا يتأهبان لخطف قمة الدوري الإنجليزي مؤقتا





بينما توقفت معظم دوريات كرة القدم بأوروبا حاليا بسبب احتفالات رأس السنة الميلادية، فإن الوضع في إنجلترا يبدو مختلفا تماما، حيث تستعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لخوض منافسات المرحلة الـ19 للمسابقة، التي تبدأ غدا الثلاثاء.

وفي الوقت الذي ينفصل فيه لاعبو الدوريات الأخرى في القارة العجوز عن المنافسات للاحتفال بعيد الميلاد مع عائلاتهم، يتواصل الصراع بين فرق المقدمة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم من أجل اعتلاء قمة جدول الترتيب خلال تلك الجولة التي يطلق عليها اسم (بوكسنج داي)، حيث تنطلق بعد يومين فقط من انتهاء المرحلة الماضية للمسابقة.

ودائما ما تقام مباريات الدوري الإنجليزي في 26 ديسمبر من كل عام، حيث تأتي بعد يوم واحد من الاحتفال بالكريسماس، وهي عطلة وطنية في بريطانيا.

وتأتي هذه التسمية نسبة لصناديق الهدايا التي توزع في عيد الميلاد، حيث يتم جمع هذه الصناديق في اليوم التالي للاحتفال، ومن ثم، فإن إقامة المباريات في هذا التوقيت يعد بمثابة الهدية لمشجعي كرة القدم في البلاد.

ورغم أن جولة "بوكسنج داي" تزيد من ازدحام جدول مباريات كرة القدم الإنجليزية، وربما تتسبب في تعرض اللاعبين للإصابة، فإنها مازالت تحظى بشعبية هائلة ومكانة خاصة، لما يحمله اليوم من طابع عريق، فهو تقليد إنجليزي يضاهي تاريخ كرة القدم نفسها.

ويتطلع ليفربول وأستون فيلا لاعتلاء قمة الترتيب، ولو بصورة مؤقتة، حينما يلعبان خارج قواعدهما مع بيرنلي ومانشستر يونايتد على الترتيب غدا، في ظل إقامة مباراة أرسنال (المتصدر)، وضيفه ويستهام يونايتد، في نفس المرحلة، يوم الخميس القادم.

ويأمل ليفربول في العودة لطريق الانتصارات، الذي غاب عنه في المرحلتين الماضيتين، حينما يخرج لملاقاة مضيفه بيرنلي، صاحب المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 11 نقطة.

وأهدر ليفربول، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عنه في المواسم الثلاثة الأخيرة، 4 نقاط في المرحلتين الماضيتين للمسابقة، بتعادله في معقله بدون أهداف مع مانشستر يونايتد، ثم 1 / 1 مع أرسنال، ليتراجع للمركز الثاني في ترتيب البطولة برصيد 39 نقطة، بفارق نقطة وحيدة خلف الفريق الملقب بـ(المدفعجية).

ويخوض ليفربول المباراة، التي تجرى على ملعب (تيرف مور)، في ظل معاناته من قائمة طويلة من الغيابات بسبب الإصابة، حيث تضم أندي روبرتسون، وجويل ماتيب وتياجو ألكانتارا وديوجو جوتا وأليكسيس ماك أليستر وستيفان باجسيتيتش، بالإضافة لليوناني الدولي كوستاس تسيميكاس، الذي أصيب في لقاء الفريق الأخير أمام أرسنال.

وتعرض تسيميكاس لكسر في الترقوة بعد التحام من بوكايو ساكا، لاعب الفريق اللندني، مما أدى لاصطدام لاعب ليفربول بمديره الفني الألماني يورجن كلوب خارج حدود الملعب، ليعاني الفريق الأحمر من أزمة في مركز الظهير الأيسر في ظل استمرار غياب روبرتسون، البعيد عن الملاعب منذ أكتوبر الماضي.

وربما يستمر كلوب في الدفع باللاعب جو جوميز، الذي استعان به كبديل لتسيميكاس، فيما قلل مدرب ليفربول من المخاوف بشأن أزمة الجبهة اليسرى، قائلا "لا أعرف هل يستطيع أن يلعب جوميز جميع المباريات، لننتظر ما سيحدث".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "سيعود روبرتسون في الشهر المقبل بينما سيغيب كوستاس بالتأكيد لفترة طويلة، لم أفكر في الأمر بعد لكننا نواجه صعوبة كبيرة".

وتابع "الإصابات واردة في بعض الأحيان لذا يجب أن نتقبلها، ولكن الكسر في الترقوة إصابة مقلقة لأنها تستغرق وقتا طويلا للتعافي منها".

من جانبه، يأمل النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، لمواصلة هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي بمختلف المسابقات، بعدما لعب دور المنقذ للفريق في لقاء أرسنال، عقب تسجيله هدف الفريق الوحيد.

ورفع صلاح رصيده التهديفي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 12 هدفا، ليعزز موقعه في المركز الثاني بقائمة هدافي المسابقة العريقة، ويقلص الفارق الذي يفصله عن النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي (المتصدر)، إلى هدفين فقط.

وبهدفه في أرسنال، دخل (الملك المصري)، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، قائمة العشرة الأوائل في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز، بتسجيله 151 هدفا في مشواره بالبطولة.

وصلاح يرغب في كسر عقدة بيرنلي، الذي عجز قائد منتخب الفراعنة عن هز شباكه على مدار 8 مباريات متتالية، وبالتحديد منذ تسجيله هدفه الوحيد في مرمى هذا الفريق موسم 2017 / 2018.

في المقابل، يتطلع بيرنلي، الذي يقوده المدرب البلجيكي فينسنت كومباني، نجم مانشستر سيتي السابق، لاستغلال قوة الدفع التي حصل عليها عقب فوزه المباغت 2 / صفر على مضيفه فولهام في مباراته الأخيرة بالبطولة أول أمس السبت، ليقلص الفارق الذي يفصله عن مراكز الأمان إلى 3 نقاط فقط.

ويخوض أستون فيلا، صاحب المركز الثالث برصيد 39 نقطة، بفارق الأهداف خلف ليفربول، مواجهة من العيار الثقيل ضد مضيفه مانشستر يونايتد، الذي يحتل المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

وأهدر أستون فيلا فرصة الانقضاض على القمة واستغلال تعادل ليفربول مع أرسنال في المرحلة الماضية، بعدما سقط أيضا في فخ التعادل 1 / 1 مع ضيفه شيفيلد يونايتد (متذيل الترتيب) في مباراته الأخيرة بالبطولة يوم الجمعة الماضي.

وكان أستون فيلا قريبا من الخسارة أمام شيفيلد، بعدما تأخر بهدف في الدقيقة 87، غير أن لاعبه الإيطالي نيكولو زانيولو أحرز هدف التعادل القاتل في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

أما مانشستر يونايتد، فسوف يحاول مصالحة جماهيره الغاضبة بسبب نتائجه المتردية هذا الموسم على الصعيدين القاري والمحلي، فبينما ودع الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) بطولة دوري أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات، بعدما تذيل ترتيب مجموعته، فإنه يعاني أيضا من سوء النتائج في الدوري الإنجليزي، بعدما حصل على نقطة وحيدة فقط في لقاءاته الثلاثة الماضية.

واكتفى فريق المدرب الهولندي إريك تين هاج بتحقيق فوز وحيد في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالمسابقة، ليضاعف من حجم الإحباط لدى محبيه، قبل مواجهة أستون فيلا على ملعب (أولد ترافورد).

ويعود مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، لاستئناف مشواره في الدوري الإنجليزي، حيث يحل ضيفا على إيفرتون، بعد غد الأربعاء، في ظهوره الأول بالمسابقة عقب تتويجه لأول مرة بكأس العالم للأندية، التي اختتمت يوم الجمعة الماضي بالمملكة العربية السعودية.

وكانت مباراة مانشستر سيتي، الذي يحتل المركز الخامس برصيد 34 نقطة، مع ضيفه برينتفورد في المرحلة الماضية للمسابقة، قد تأجلت بسبب خوض الفريق السماوي المباراة النهائية لمونديال الأندية ضد فلومينينسي البرازيلي.

ويطمع الإسباني جوسيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، في استغلال ارتفاع معنويات نجومه من أجل العودة للمسار الصحيح على الصعيد المحلي، بعدما حقق الفريق فوزا وحيدا فقط في مبارياته الست الأخيرة بالدوري الإنجليزي، وهو ما ساهم في تراجع ترتيبه.

وتصطدم طموحات مانشستر سيتي برغبة إيفرتون، صاحب المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة، في العودة لنتائجه اللافتة، بعدما توقفت سلسلة انتصاراته التي استمرت لمدة 4 مراحل متتالية بالخسارة 1 / 2 أمام مضيفه توتنهام هوتسبير في مباراته الأخيرة بالبطولة أول أمس.

وسيكون أرسنال مطالبا بالحصول على النقاط الثلاث في لقائه اللندني الخالص ضد ضيفه وجاره ويستهام يونايتد، صاحب المركز السادس برصيد 30 نقطة، يوم الخميس المقبل، من أجل الاحتفاظ بقمة ترتيب البطولة، التي غاب لقبها عن خزائنه منذ موسم 2003 / 2004.

ولن تكون مهمة أرسنال سهلة أمام ويستهام، خاصة في ظل الحالة الفنية المرتفعة لفريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس، الذي حقق 3 انتصارات في مبارياته الأربع الماضية، حيث كان آخرها فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه مانشستر يونايتد أول أمس.

ورغم ذلك، يتسلح أرسنال بسلسلة انتصاراته التي حققها على ويستهام في جميع مبارياتهما السبع الأخيرة بالبطولة، التي أقيمت بملعب (الإمارات) معقل فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي يستضيف اللقاء.

ولم يتمكن ويستهام من الفوز في ملعب أرسنال بالمسابقة منذ أغسطس 2015، حينما فاز 2 / صفر في المرحلة الافتتاحية للبطولة آنذاك.

وتفتتح مباريات المرحلة غدا بلقاء نيوكاسل يونايتد مع ضيفه نوتينجهام فورست، كما يواجه شيفيلد يونايتد ضيفه لوتون تاون، ويلاقي بورنموث ضيفه فولهام، في نفس اليوم.

كما يلعب تشيلسي، صاحب المركز العاشر برصيد 22 نقطة عقب خسارته 1 / 2 أمام مضيفه وولفرهامبتون أمس الأحد، مع ضيفه كريستال بالاس، بعد غد، كما يلتقي برينتفورد مع وولفرهامبتون في ذات اليوم، بينما يستضيف برايتون فريق توتنهام، صاحب المركز الرابع بـ36 نقطة، الطامع في تحقيق فوزه الرابع على التوالي بالبطولة، يوم الخميس المقبل.

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