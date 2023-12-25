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مكتوم بن محمد: نهنّئ المحتفلين بالأعياد متمنّين لهم وللعالم أجمع دوام الخير والسلام والمحبّة

12/25/2023 7:26:59 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، المحتفلين بالأعياد، متمنّيا لهم وللعالم أجمع دوام الخير والسلام والمحبّة.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "مع احتفالات العالم بأعياد الميلاد، نهنّئ المحتفلين بالأعياد متمنّين لهم وللعالم أجمع دوام الخير والسلام والمحبّة".


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