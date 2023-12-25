مكتوم بن محمد: نهنّئ المحتفلين بالأعياد متمنّين لهم وللعالم أجمع دوام الخير والسلام والمحبّة

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، المحتفلين بالأعياد، متمنّيا لهم وللعالم أجمع دوام الخير والسلام والمحبّة.
وقال سموه على حسابه في منصة إكس "مع احتفالات العالم بأعياد الميلاد، نهنّئ المحتفلين بالأعياد متمنّين لهم وللعالم أجمع دوام الخير والسلام والمحبّة".
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