بعد المباراة الأخيرة التي خسرها أمام ضيفه العين..رادوي يودع لاعبي البطائح

ودع الروماني ميريل رادوي مدرب فريق البطائح لاعبيه في غرفة تبديل الملابس بعد المباراة الأخيرة التي خسرها أمام ضيفه العين 1-3 ضمن منافسات الجولة 12 لدوري أدنوك للمحترفين، وعلم «البيان» أن مجلس إدارة شركة كرة القدم في النادي لم يتلق أي طلب رسمي للاستقالة رغم حديث المدرب مع اللاعبين عن خطوة الرحيل عن الفريق.

وحقق فريق البطائح بقيادة رادوي نتائج جيدة مع «الراقي» الذي يخوض التحدي في دوري المحترفين للموسم الثاني، حيث يحتل الفريق المركز السابع في جدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة بفوزه في 4 مباريات وتعادله في 4 مباريات وخسارته في 4 مباريات.

وربطت مصادر رحيل رادوي عن الفريق بسبب تلقي المدرب عروضاً من أندية خليجية ومحلية. وبدأ رادوي مسيرته التدريبية في 2015-2016، حيث قاد فريق ستيوا بوخارست، ودرب أرجيس بيتيشت الروماني من 2016-2018 بعد ذلك قاد المنتخب الروماني تحت 21 عاماً في 2018-2019، والمنتخب الروماني الأول من 2019-2021 قبل تولي مهمة تدريب الطائي السعودي في الموسم الذي يليه، كما سبق له اللعب في دورينا مع فريقي العين وشباب الأهلي إلى جانب التجارب الخليجية مع الهلال السعودي والعربي القطري قبل اعتزاله.

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