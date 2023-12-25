5 أخطاء تجنبها قبل الخلود إلى النوم.. طبيب يحذر من هذه العادة

MENAFN - Khaberni) خبرني - عادات خاطئة يتبعها العديد من الأشخاص قبل الخلود إلى النوم، ما يتسبب في ظهور مشاكل مثل الأرق والسهر لساعات طويلة، ويؤدي بدوره إلى الإصابة بأمراض السمنة وزيادة الوزن، فضلا عن صعوبة التركيز في الأنشطة اليومية والإحساس بالإرهاق والتعب على مدار اليوم.

وتستعرض «هن» خلال الفقرات التالية، أبرز الأخطاء التي يمارسها الشخص قبل الذهاب إلى النوم، وأهم النصائح التي يفضل اتباعها لعدم التعرض للتأثير السلبي أو الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، وذلك بحسب ما ذكره موقع «the list»، وأكده الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.

عادات خاطئة قبل النوم

1- مشاهدة التلفزيون:

يجب أن يبتعد الشخص عن مشاهدة التلفاز قبل الذهاب إلى النوم، حيث يتسبب ذلك في التقليل من كفاءة النوم خلال الليل، ويعرض السهر لساعات طويلة الجهاز المناعي للخطر، ما يسهل على الجسم الإصابة بالأمراض الموسمية خاصة في فصل الشتاء.

2- التدخين:

يعتبر التدخين من الأمور الضارة بالجسم بشكل عام، ويكون تأثيره أكبر في حالة شربها قبل الخلود إلى النوم، إذ تحتوي على مادتي الكافيين والنيكوتين، وبالتالي تؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وزيادة ضغط الدم والإصابة بالأرق.

3- استخدام الأجهزة الإلكترونية:

العديد من الأشخاص يفضلون تصفح الهاتف أو متابعة الأحداث على الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، وهو ما يسبب إرهاق كبير، مع إصابة العين بالتعب، ويفضل استبدال تلك العادة بقراءة كتاب أو رواية في المقابل.

4- ممارسة الرياضة:

يعتقد بعض الأشخاص أن الرياضة قبل النوم تساعد على الاسترخاء بسرعة، إلا أن ممارسة التمارين قبل الخلود إلى النوم من الأخطاء التي يقع فيها البعض، لذا ينصح بعدم النوم مباشرة بعد العودة من صالة الرياضة، بل الانتظار من 3-4 ساعات أو حتى 6 ساعات قبل الذهاب إلى الفراش.

5 - الاستحمام بالماء الساخن:

من الأخطاء الشائة لدى البعض، هو الحصول على حمام دافئ حتى يسترخي الشخص، إلا أن ذلك له أضرار عديدة منها ظهور مشاكل في النوم، بسبب درجة الحرارة المرتفعة التي تحفز تدفق الدم إلى طبقات الجلد، وبالتالي تكون البشرة ضعيفة في هذه الحالة.

