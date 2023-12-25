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الاحتلال يصيب مواطنين بالرصاص ويحتجز آخرين في كفر نعمة

12/25/2023 7:16:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أصيب مواطنان بالرصاص الحي، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر نعمة غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص الحي أحدهما بالبطن وصفت جراحه بالمتوسطة، والثاني بالقدم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات لمنازل المواطنين في القرية، وأخضعت المواطنين للتفتيش.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أوقفت مركبة، واحتجزت عددا من الشبان كانوا داخلها.

يتبع...

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