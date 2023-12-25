الاحتلال يصيب مواطنين بالرصاص ويحتجز آخرين في كفر نعمة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أصيب مواطنان بالرصاص الحي، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر نعمة غرب رام الله.
وقالت مصادر محلية للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص الحي أحدهما بالبطن وصفت جراحه بالمتوسطة، والثاني بالقدم.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات لمنازل المواطنين في القرية، وأخضعت المواطنين للتفتيش.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أوقفت مركبة، واحتجزت عددا من الشبان كانوا داخلها.
يتبع...
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