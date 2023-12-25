البابا فرنسيس يدعو لوقف العمليات العسكرية والسماح بوصول المساعدات إلى غزة

MENAFN - Palestine News Network ) الفاتيكان/PNN- أدان البابا فرنسيس، "الوضع الإنساني اليائس"، ودعا إلى وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وقال البابا فرنسيس في رسالة الميلاد، اليوم الإثنين، "أناشد أن تتوقف العمليات العسكرية، وتبعاتها المرعبة، بسقوطٍ للضحايا المدنيين الأبرياء، أطلب أن يتمّ معالجة الوضع الإنساني اليائس من خلال السماح بوصول المساعدات".

وأضاف أمام آلاف المؤمنين الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان "أوقفوا تأجيج العنف والكراهية، وتوجّهوا الى حل القضية الفلسطينية، من خلال حوار صادق ومستمر بين الطرفين، تدعمه إرادة سياسية قوية ومساندة المجتمع الدولي".

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن استشهاد 20,258 مواطنا، وجرح نحو 53,688 مواطنا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.



