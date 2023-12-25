إثر إصابته برصاص الاحتلال: بتر قدم المعتقل الجريح رمزي قبها من برطعة

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إنه تم بتر قدم المعتقل الجريح رمزي إبراهيم قبها (42 عاما) من بلدة برطعة غرب جنين، في أحد المستشفيات داخل أراضي الـ48، جراء إصابته برصاص الاحتلال خلال عملية اعتقاله قبل ثلاثة أيام.

وأوضحت عائلة المعتقل الجريح قبها، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على نجلها بشكل مباشر في برطعة، ما أدى إلى إصابته برصاصتين في قدمه، وتُرك ينزف لنحو ساعتين، دون تقديم العلاج له، وبعد وصول مركبة الإسعاف، ونقله فيها تم ملاحقتها، واعتقاله من داخلها، وبعد نقله إلى المستشفى الإسرائيلي بساعتين تم بتر قدمه، رغم أن المسعفين الذين وصلوا له قبل اعتقاله أكدوا أنه لم يكن بحاجة إلى عملية البتر.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أنّه جرى نقل الجريح قبها إلى (عيادة سجن الرملة)، رغم حاجته الماسة للبقاء في المستشفى واستكمال علاجه اللازم.

وأكدا أنّ الاحتلال نفّذ جريمة بحقّ المعتقل قبها، والتي بدأت منذ لحظة إطلاق النار عليه بشكل مباشر، وتركه ينزف، إلى أن اعتقل من مركبة الإسعاف، وبتر قدمه لاحقا، وعدم استكمال العلاج اللازم له في المستشفى، إلى أن جرى نقله إلى ما تسمى (بعيادة سجن الرملة).

يذكر أنّ قبها متزوج وهو أب لخمسة من الأبناء، وكان يعمل قبل اعتقاله في محطة للمحروقات.

يشار إلى أنّ الاحتلال صعّد من اعتقال الجرحى، سواء من أُعتقل بعد إطلاق النار عليهم، أو من أُصيب واعتقل لاحقا، وهم في ازدياد داخل السّجون وذلك في ضوء حملات الاعتقال، والجرائم المتصاعدة بحقّ أبناء شعبنا.