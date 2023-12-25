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الهلال الأحمر: نتلقى يومياً بلاغات حول وجود شهداء ومصابين في غزة ولا نستطيع الوصول إليهم

12/25/2023 7:16:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال المتحدث باسم الهلال الأحمر عبد الجليل حنجل، إن طواقم الهلال تتلقى يوميا عشرات البلاغات حول وجود شهداء ومصابين، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى من قطاع غزة، والتي تتعرض لقصف متواصل من قبل طائرات الاحتلال ومدفعيته، ويتعذر الوصول إليها جراء خطورة الأوضاع الميدانية.

وأوضح حنجل في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال قتلت 310 من الكوادر الطبية، واعتقلت 99 آخرين، آخرهم 8 من الهلال الأحمر بمركز اسعاف جباليا ولا يعرف شيء عنهم منذ خمسة أيام، إلى جانب اعتقال مدير مركز الهلال في خان يونس منذ 35 يوما ولا يوجد أي معلومة عنه حتى الآن.

وأضاف أن قوات الاحتلال استهدفت 102 مركبة اسعاف كما تضررت 59 مركبة أخرى جراء استمرار العدوان لليوم الثمانين على التوالي.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن استشهاد 20,258 مواطنا، وجرح نحو 53,688 مواطنا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.

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